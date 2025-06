Robert W. Wilson

Wilson studierte zunächst Jura an der University of Michigan Law School und absolvierte ein Praktikum bei der First Boston Corporation. Während der Korea-Krise diente er in der US-Armee. Nach seiner Dienstzeit arbeitete er erneut bei der First Boston Corporation und später bei der National Bank of Detroit. 1958 zog er an die Wall Street, arbeitete für General American Investors und A. G. Becker & Co. Zehn Jahre später gründete er seinen eigenen Hedgefonds, der trotz anfänglicher Verluste heute ein Volumen von mehreren Milliarden US-Dollar hat.