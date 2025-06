George Soros, geboren 1930 in Budapest, ist ein US-amerikanischer Investor, der durch seine kühnen Wetten gegen das britische Pfund und seine frühe Offenlegung von Investmentideen berühmt wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann er sein Philosophiestudium an der London School of Economics. 1956 zog er in die USA und übernahm 1968 einen Investmentfonds in Curaçao. Innerhalb von 19 Jahren erreichte Soros mit seinen Fonds eine durchschnittliche jährliche Performance von etwa 34 Prozent. Der Quantum Fonds, sein bekanntester Fonds, hatte ein Volumen von etwa zwei Milliarden Dollar, wobei Soros selbst 25 Prozent daran hielt.