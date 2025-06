Charlie Munger

Charles Thomas Munger wurde am 1. Januar 1924 in Omaha, Nebraska, geboren. Nach einem Studium der Mathematik an der University of Michigan diente er während des Zweiten Weltkriegs in der US-Armee. Nach dem Krieg setzte er seine Ausbildung an der Harvard Law School fort, wo er seinen Abschluss mit Auszeichnung machte. In den frühen 1960er Jahren traf er auf Warren Buffett, und die beiden begannen eine Partnerschaft, die die Investmentwelt für immer verändern sollte.