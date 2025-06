Die Stimmen der Presse und Experten sind einschlägig: „Es hat sich um Flossbach ein Ring von Sachverständigen gebildet, die, einander beifällig zunickend, zu dem Urteil gelangt sind, dass es in Deutschland zurzeit keinen besseren Vermögensverwalter beziehungsweise Vermögensvermehrer gebe als ihn“, kommentiert das Manager Magazin.

Dabei schmückt sich Flossbach mit Bescheidenheit. Es gehe nicht darum, irgendeinen Referenzindex zu schlagen, sondern das Vermögen der Kunden kontinuierlich zu mehren. In dieser Idee begründet sich der Antrieb des als klassischer Unternehmertyp beschriebenen Bert Flossbach. Gegenüber dem Manager Magazin sagte er,

„Wenn man mich fragt, was mich am glücklichsten macht: Ein toller Geschäftsverlauf etwa oder ein hoher Mittelzufluss? Dann sage ich: Nein, nein! Mich macht am glücklichsten unsere Performance. Ich will einfach immer besser werden, wir alle hier wollen das.“

Dieser Leistungsgedanke und der Wunsch nach mehr Unabhängigkeit brachte Flossbach und von Storch 1998 dazu, das Unternehmen Flossbach von Storch AG zu gründen.

Die Wurzeln des Unternehmens liegen in der Betreuung von vermögenden Privatpersonen. Heute jedoch zählen neben vermögenden Privatkunden vor allem Fondsanlegerinnen und Anleger und institutionelle Investoren zu den Kunden. Dennoch, der Großteil der verwalteten Gelder entfällt heute auf die Publikumsfonds des Vermögensverwalters. Dabei sei es unerheblich, ob ihnen Anlegende mehrere Millionen Euro anvertraut oder monatlich 50 Euro in einen Fondssparplan einzahlt – die Verantwortung ihm gegenüber ist die Gleiche, so das Unternehmen über sich selbst.

Mit dieser Strategie ist Flossbach von Storch zu einem der größten bankenunabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland geworden – und nach wie vor im Eigentum seiner Gründer und leitenden Angestellten. Mehr als 140 Kolleginnen und Kollegen kümmern sich um ein Vermögen von über 25 Milliarden Euro. Wohl kein anderer Verwalter in Deutschland wächst derzeit schneller. Seit 2013 hat sich das verwaltete Vermögen mehr als verdoppelt. Der einfache Sparer investiert in einen der 14 Fonds des Hauses, die wohlhabende Familie lässt ihr Vermögen in Köln betreuen, der Versicherungskonzern einen Teil seiner Prämien.

Für den Höhenflug mussten die beiden Gründer auf viel verzichten: Der Ausstieg bei Goldman Sachs war denkbar ungünstig gewählt, denn die übrigen Goldmänner wurden durch den Börsengang ein Jahr später in 1999 prächtig entlohnt. Heute betont Flossbach, dass die Gründung nicht von finanziellen Motiven getrieben wurde.