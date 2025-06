Nicolas Darvas

Die Darvas-Methode basiert auf der Beobachtung von Aktien, die in einem klaren Aufwärtstrend sind, und auf der Identifizierung von „Boxen“ oder Preiskanälen, in denen sich die Aktien bewegen. Darvas investierte nur in Aktien, die sich in einem klaren Aufwärtstrend befanden und deren Anstiege lediglich von kurzen Perioden des Kräftesammelns unterbrochen wurden. Diese Strategie minimierte das Risiko und maximierte die Gewinnchancen. Durch die Kombination von technischen und fundamentalen Analysen sowie der strikten Einhaltung seiner eigenen Regeln gelang es Darvas, erhebliche Gewinne zu erzielen.

Ein wesentlicher Bestandteil der Darvas-Methode ist die Nutzung von Stop-Loss-Orders, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Dies erlaubte ihm, seine Gewinne zu maximieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Darvas war bekannt dafür, seine Handelsentscheidungen streng nach seinen Regeln zu treffen und Emotionen aus dem Prozess herauszuhalten.