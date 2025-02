Mit bestimmten Länder-ETFs kannst du in Länder wie Japan investieren. Möchtest du von der wirtschaftlichen Stärke und Dynamik Japans profitieren? ETFs bieten dir eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, in den japanischen Aktienmarkt zu investieren. Egal ob du Interesse an großen Unternehmen, Small-Caps oder nachhaltigen Investments hast – der japanische Markt hält vielfältige Investitionsmöglichkeiten für dich bereit.

Wir zeigen dir, wie du in diesen Länder-ETFs investieren kannst und erklären dir die Vor- und Nachteile von Japan-ETFs.