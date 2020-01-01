Portfolio 2 - MSCI World + MSCI Emerging Markets
100 % Aktienquote
0.20 % p.a. Portfolio TER
01.01.2020 Starttag
2Anzahl ETFs
Beschreibung
Zwei ETFs bilden zusammen die Weltmärkte ab: Industrieländer über den MSCI World und Schwellenländer über den MSCI Emerging Markets. Ein schlanker und kostengünstiger Ansatz, der nah am globalen Marktportfolio liegt.
Renditekennzahlen
|1 Monat
|+0.58 %
|3 Monate
|+6.23 %
|6 Monate
|+5.84 %
|Laufendes Jahr
|+1.78 %
|1 Jahr
|+11.34 %
|3 Jahre
|+39.39 % (11.84 % p.a.)
|5 Jahre
|+59.55 % (9.74 % p.a.)
|Seit Auflage (01.01.2020)
|+53.02 % (7.72 % p.a.)
Portfolio Kennzahlen
|Anzahl ETFs
|2
|Portfoliokosten (TER)
|0.20 % p.a.
|Aktuelle Aussschüttung p.a.
|—
|Portfolioerstellung
|01.01.2020
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Portfolio 2 - MSCI World + MSCI Emerging Markets.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Rendite des Musterportfolios
|Jan
|Feb
|Mär
|Apr
|Mai
|Jun
|Jul
|Aug
|Sep
|Okt
|Nov
|Dez
|Jahresrendite
|Ausschüttung p.a.
|2025
|3.1 %
|-0.3 %
|-4.5 %
|-6.2 %
|4.7 %
|1.2 %
|4.4 %
|3.4 %
|1.2 %
|—
|—
|—
|1.78 %
|0.00 %
|2024
|2.7 %
|6.8 %
|4.4 %
|-2.3 %
|2.5 %
|1.5 %
|-0.7 %
|0.2 %
|1.7 %
|0.5 %
|4.6 %
|-0.4 %
|26.20 %
|0.00 %
|2023
|6.1 %
|-0.1 %
|0.4 %
|-1.0 %
|0.7 %
|3.6 %
|0.5 %
|-1.4 %
|-1.1 %
|-3.3 %
|4.3 %
|1.0 %
|11.31 %
|0.00 %
|2022
|-4.2 %
|-4.2 %
|4.2 %
|-3.3 %
|-3.3 %
|-8.6 %
|5.7 %
|-0.9 %
|-8.4 %
|5.0 %
|1.7 %
|-5.9 %
|-17.85 %
|0.00 %
|2021
|-0.4 %
|2.2 %
|3.9 %
|0.2 %
|0.4 %
|4.2 %
|-1.5 %
|3.2 %
|-2.7 %
|3.0 %
|-1.8 %
|3.4 %
|22.32 %
|0.00 %
|2020
|-1.4 %
|-8.4 %
|-16.1 %
|15.0 %
|7.2 %
|0.8 %
|1.1 %
|3.8 %
|-2.6 %
|-3.3 %
|9.9 %
|1.8 %
|6.51 %
|—
|2019
|—
|—
|2018
|—
|—
|2017
|—
|—
|2016
|—
|—
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschliesslich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.