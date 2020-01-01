extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
Land

Portfolio 2 - MSCI World + MSCI Emerging Markets

100 % Aktienquote
0.20 % p.a. Portfolio TER
01.01.2020 Starttag
2Anzahl ETFs
Beschreibung

Zwei ETFs bilden zusammen die Weltmärkte ab: Industrieländer über den MSCI World und Schwellenländer über den MSCI Emerging Markets. Ein schlanker und kostengünstiger Ansatz, der nah am globalen Marktportfolio liegt.

Renditekennzahlen

1 Monat+0.58 %
3 Monate+6.23 %
6 Monate+5.84 %
Laufendes Jahr+1.78 %
1 Jahr+11.34 %
3 Jahre+39.39 % (11.84 % p.a.)
5 Jahre+59.55 % (9.74 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2020)+53.02 % (7.72 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs2
Portfoliokosten (TER)0.20 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.
Portfolioerstellung01.01.2020

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des Portfolio 2 - MSCI World + MSCI Emerging Markets.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)
88.00 %
Andere
Andere
0.20 %
Aktien
2
 iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)
12.00 %
Andere
Andere
0.18 %
Aktien
3
Sparpläne

Rendite des Musterportfolios

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­rendite Auss­chüt­tung p.a.
20253.1 %-0.3 %-4.5 %-6.2 %4.7 %1.2 %4.4 %3.4 %1.2 %1.78 %0.00 %
20242.7 %6.8 %4.4 %-2.3 %2.5 %1.5 %-0.7 %0.2 %1.7 %0.5 %4.6 %-0.4 %26.20 %0.00 %
20236.1 %-0.1 %0.4 %-1.0 %0.7 %3.6 %0.5 %-1.4 %-1.1 %-3.3 %4.3 %1.0 %11.31 %0.00 %
2022-4.2 %-4.2 %4.2 %-3.3 %-3.3 %-8.6 %5.7 %-0.9 %-8.4 %5.0 %1.7 %-5.9 %-17.85 %0.00 %
2021-0.4 %2.2 %3.9 %0.2 %0.4 %4.2 %-1.5 %3.2 %-2.7 %3.0 %-1.8 %3.4 %22.32 %0.00 %
2020-1.4 %-8.4 %-16.1 %15.0 %7.2 %0.8 %1.1 %3.8 %-2.6 %-3.3 %9.9 %1.8 %6.51 %

Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschliesslich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.