Beschreibung Zwei ETFs bilden zusammen die Weltmärkte ab: Industrieländer über den MSCI World und Schwellenländer über den MSCI Emerging Markets. Ein schlanker und kostengünstiger Ansatz, der nah am globalen Marktportfolio liegt. Renditekennzahlen 1 Monat +0.58 % 3 Monate +6.23 % 6 Monate +5.84 % Laufendes Jahr +1.78 % 1 Jahr +11.34 % 3 Jahre +39.39 % (11.84 % p.a.) 5 Jahre +59.55 % (9.74 % p.a.) Seit Auflage (01.01.2020) +53.02 % (7.72 % p.a.) Portfolio Kennzahlen Anzahl ETFs 2 Portfoliokosten (TER) 0.20 % p.a. Aktuelle Auss­schüt­tung p.a. — Portfolioerstellung 01.01.2020 Wertentwicklung Hier siehst du die Kursentwicklung des Portfolio 2 - MSCI World + MSCI Emerging Markets. Prozentuale Veränderung Regionen bzw. Assetklassen Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung. Eingesetzte ETFs Auswahl 0 Name Gewichtung Region Land Strategie Ausschüttungs Rendite TER Assetklasse Replikation Sparpläne iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) 88.00 % Andere — — — 0.20 % Aktien — 2 iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) 12.00 % Andere — — — 0.18 % Aktien — 3 Rendite des Musterportfolios Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­rendite Auss­chüt­tung p.a. 2025 3.1 % -0.3 % -4.5 % -6.2 % 4.7 % 1.2 % 4.4 % 3.4 % 1.2 % — — — 1.78 % 0.00 % 2024 2.7 % 6.8 % 4.4 % -2.3 % 2.5 % 1.5 % -0.7 % 0.2 % 1.7 % 0.5 % 4.6 % -0.4 % 26.20 % 0.00 % 2023 6.1 % -0.1 % 0.4 % -1.0 % 0.7 % 3.6 % 0.5 % -1.4 % -1.1 % -3.3 % 4.3 % 1.0 % 11.31 % 0.00 % 2022 -4.2 % -4.2 % 4.2 % -3.3 % -3.3 % -8.6 % 5.7 % -0.9 % -8.4 % 5.0 % 1.7 % -5.9 % -17.85 % 0.00 % 2021 -0.4 % 2.2 % 3.9 % 0.2 % 0.4 % 4.2 % -1.5 % 3.2 % -2.7 % 3.0 % -1.8 % 3.4 % 22.32 % 0.00 % 2020 -1.4 % -8.4 % -16.1 % 15.0 % 7.2 % 0.8 % 1.1 % 3.8 % -2.6 % -3.3 % 9.9 % 1.8 % 6.51 % — 2019 — — 2018 — — 2017 — — 2016 — —

