Portfolio 3 - Regionale Bausteine
100 % Aktienquote
0.10 % p.a. Portfolio TER
01.01.2020 Starttag
6Anzahl ETFs
Beschreibung
Mehrere regionale ETFs (USA, Europa, Japan, EM usw.) ermöglichen eine sehr präzise Abbildung der Weltmärkte. Erfordert zwar mehr Aufwand beim Rebalancing, bietet aber maximale Flexibilität bei der Gewichtung.
Renditekennzahlen
|1 Monat
|+0.44 %
|3 Monate
|+6.09 %
|6 Monate
|+5.42 %
|Laufendes Jahr
|+2.31 %
|1 Jahr
|+11.70 %
|3 Jahre
|+41.28 % (12.28 % p.a.)
|5 Jahre
|+64.94 % (10.42 % p.a.)
|Seit Auflage (01.01.2020)
|+57.72 % (8.30 % p.a.)
Portfolio Kennzahlen
|Anzahl ETFs
|6
|Portfoliokosten (TER)
|0.10 % p.a.
|Aktuelle Aussschüttung p.a.
|—
|Portfolioerstellung
|01.01.2020
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Portfolio 3 - Regionale Bausteine.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Rendite des Musterportfolios
|Jan
|Feb
|Mär
|Apr
|Mai
|Jun
|Jul
|Aug
|Sep
|Okt
|Nov
|Dez
|Jahresrendite
|Ausschüttung p.a.
|2025
|3.3 %
|-0.1 %
|-4.3 %
|-6.1 %
|4.6 %
|1.1 %
|4.1 %
|3.4 %
|1.1 %
|—
|—
|—
|2.31 %
|0.00 %
|2024
|3.2 %
|6.7 %
|4.4 %
|-2.2 %
|2.6 %
|1.5 %
|-0.8 %
|0.2 %
|1.7 %
|0.4 %
|4.5 %
|-0.3 %
|26.92 %
|0.00 %
|2023
|5.9 %
|-0.3 %
|0.5 %
|-0.9 %
|0.9 %
|3.5 %
|0.3 %
|-1.3 %
|-1.2 %
|-3.1 %
|4.1 %
|0.8 %
|11.23 %
|0.00 %
|2022
|-3.9 %
|-4.2 %
|4.3 %
|-3.2 %
|-1.0 %
|-8.5 %
|5.7 %
|-1.0 %
|-8.5 %
|5.1 %
|2.0 %
|-5.9 %
|-16.91 %
|0.00 %
|2021
|-0.4 %
|2.3 %
|4.4 %
|0.2 %
|-0.3 %
|4.1 %
|-1.4 %
|3.4 %
|-2.6 %
|3.1 %
|-1.3 %
|3.8 %
|24.45 %
|0.00 %
|2020
|-1.3 %
|-8.4 %
|-15.9 %
|15.2 %
|6.7 %
|0.5 %
|1.0 %
|3.7 %
|-2.6 %
|-3.2 %
|9.2 %
|1.5 %
|5.60 %
|—
|2019
|—
|—
|2018
|—
|—
|2017
|—
|—
|2016
|—
|—
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschliesslich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.