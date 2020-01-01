extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
Land

Portfolio 3 - Regionale Bausteine

100 % Aktienquote
0.10 % p.a. Portfolio TER
01.01.2020 Starttag
6Anzahl ETFs
Zur Übersicht

Beschreibung

Mehrere regionale ETFs (USA, Europa, Japan, EM usw.) ermöglichen eine sehr präzise Abbildung der Weltmärkte. Erfordert zwar mehr Aufwand beim Rebalancing, bietet aber maximale Flexibilität bei der Gewichtung.

Renditekennzahlen

1 Monat+0.44 %
3 Monate+6.09 %
6 Monate+5.42 %
Laufendes Jahr+2.31 %
1 Jahr+11.70 %
3 Jahre+41.28 % (12.28 % p.a.)
5 Jahre+64.94 % (10.42 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2020)+57.72 % (8.30 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs6
Portfoliokosten (TER)0.10 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.
Portfolioerstellung01.01.2020

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des Portfolio 3 - Regionale Bausteine.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)
62.00 %
Nordamerika
Nordamerika
0.07 %
Aktien
2
 iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
15.00 %
Europa
Europa
0.12 %
Aktien
1
 iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)
11.00 %
Andere
Andere
0.18 %
Aktien
3
 Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (Acc)
6.00 %
Asien
Asien
0.12 %
Aktien
1
 iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
3.00 %
Andere
Andere
0.20 %
Aktien
3
 UBS MSCI Canada UCITS ETF (Acc)
3.00 %
Nordamerika
Nordamerika
0.33 %
Aktien
0
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne

Rendite des Musterportfolios

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­rendite Auss­chüt­tung p.a.
20253.3 %-0.1 %-4.3 %-6.1 %4.6 %1.1 %4.1 %3.4 %1.1 %2.31 %0.00 %
20243.2 %6.7 %4.4 %-2.2 %2.6 %1.5 %-0.8 %0.2 %1.7 %0.4 %4.5 %-0.3 %26.92 %0.00 %
20235.9 %-0.3 %0.5 %-0.9 %0.9 %3.5 %0.3 %-1.3 %-1.2 %-3.1 %4.1 %0.8 %11.23 %0.00 %
2022-3.9 %-4.2 %4.3 %-3.2 %-1.0 %-8.5 %5.7 %-1.0 %-8.5 %5.1 %2.0 %-5.9 %-16.91 %0.00 %
2021-0.4 %2.3 %4.4 %0.2 %-0.3 %4.1 %-1.4 %3.4 %-2.6 %3.1 %-1.3 %3.8 %24.45 %0.00 %
2020-1.3 %-8.4 %-15.9 %15.2 %6.7 %0.5 %1.0 %3.7 %-2.6 %-3.2 %9.2 %1.5 %5.60 %

Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschliesslich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.