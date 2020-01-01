Portfolio 1 - Alles in einem 100 % Aktienquote 0.17 % p.a. Portfolio TER 01.01.2020 Starttag 1 Anzahl ETFs Überblick



Beschreibung Ein ETF, der die gesamte Weltwirtschaft abdeckt – inklusive Industrieländer, Schwellenländer sowie Large-, Mid- und Small-Caps. Maximale Einfachheit bei gleichzeitig sehr breiter Diversifikation. Renditekennzahlen 1 Monat +0.50 % 3 Monate +6.28 % 6 Monate +5.51 % Laufendes Jahr +1.32 % 1 Jahr +10.48 % 3 Jahre +36.38 % (10.76 % p.a.) 5 Jahre +55.18 % (9.14 % p.a.) Seit Auflage (01.01.2020) +46.99 % (6.97 % p.a.) Portfolio Kennzahlen Anzahl ETFs 1 Portfoliokosten (TER) 0.17 % p.a. Aktuelle Auss­schüt­tung p.a. — Portfolioerstellung 01.01.2020 Wertentwicklung Hier siehst du die Kursentwicklung des Portfolio 1 - Alles in einem. Prozentuale Veränderung Regionen bzw. Assetklassen Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung. Eingesetzte ETFs Auswahl 0 Name Gewichtung Region Land Strategie Ausschüttungs Rendite TER Assetklasse Replikation Sparpläne SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) 100.00 % Andere — — — 0.17 % Aktien — 1 Rendite des Musterportfolios Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­rendite Auss­chüt­tung p.a. 2025 3.0 % -0.4 % -4.5 % -6.4 % 4.7 % 1.2 % 4.3 % 3.7 % 1.1 % — — — 1.32 % 0.00 % 2024 2.3 % 6.7 % 4.7 % -2.6 % 2.4 % 1.3 % -0.3 % 0.0 % 1.8 % 0.3 % 4.8 % -0.6 % 24.67 % 0.00 % 2023 6.3 % -0.1 % -0.2 % -1.2 % 0.4 % 3.8 % 0.4 % -1.4 % -1.2 % -3.7 % 4.3 % 1.2 % 10.17 % 0.00 % 2022 -3.9 % -4.0 % 4.3 % -3.2 % -1.7 % -8.7 % 5.5 % -0.7 % -8.4 % 5.3 % 1.8 % -5.8 % -17.16 % 0.00 % 2021 -0.5 % 2.5 % 3.8 % -0.1 % -0.1 % 3.9 % -1.9 % 3.2 % -2.6 % 2.8 % -2.3 % 3.5 % 20.62 % 0.00 % 2020 -1.6 % -8.6 % -16.7 % 15.4 % 6.7 % 0.8 % 1.0 % 3.9 % -2.6 % -3.1 % 10.2 % 2.0 % 5.71 % — 2019 — — 2018 — — 2017 — — 2016 — —

Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschliesslich Ihrer Information.

Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.