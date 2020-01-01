extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
Land

Portfolio 1 - Alles in einem

100 % Aktienquote
0.17 % p.a. Portfolio TER
01.01.2020 Starttag
1Anzahl ETFs
Beschreibung

Ein ETF, der die gesamte Weltwirtschaft abdeckt – inklusive Industrieländer, Schwellenländer sowie Large-, Mid- und Small-Caps. Maximale Einfachheit bei gleichzeitig sehr breiter Diversifikation.

Renditekennzahlen

1 Monat+0.50 %
3 Monate+6.28 %
6 Monate+5.51 %
Laufendes Jahr+1.32 %
1 Jahr+10.48 %
3 Jahre+36.38 % (10.76 % p.a.)
5 Jahre+55.18 % (9.14 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2020)+46.99 % (6.97 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs1
Portfoliokosten (TER)0.17 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.
Portfolioerstellung01.01.2020

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des Portfolio 1 - Alles in einem.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)
100.00 %
Andere
Andere
0.17 %
Aktien
1
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne

Rendite des Musterportfolios

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­rendite Auss­chüt­tung p.a.
20253.0 %-0.4 %-4.5 %-6.4 %4.7 %1.2 %4.3 %3.7 %1.1 %1.32 %0.00 %
20242.3 %6.7 %4.7 %-2.6 %2.4 %1.3 %-0.3 %0.0 %1.8 %0.3 %4.8 %-0.6 %24.67 %0.00 %
20236.3 %-0.1 %-0.2 %-1.2 %0.4 %3.8 %0.4 %-1.4 %-1.2 %-3.7 %4.3 %1.2 %10.17 %0.00 %
2022-3.9 %-4.0 %4.3 %-3.2 %-1.7 %-8.7 %5.5 %-0.7 %-8.4 %5.3 %1.8 %-5.8 %-17.16 %0.00 %
2021-0.5 %2.5 %3.8 %-0.1 %-0.1 %3.9 %-1.9 %3.2 %-2.6 %2.8 %-2.3 %3.5 %20.62 %0.00 %
2020-1.6 %-8.6 %-16.7 %15.4 %6.7 %0.8 %1.0 %3.9 %-2.6 %-3.1 %10.2 %2.0 %5.71 %

