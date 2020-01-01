Portfolio 1 - Alles in einem
100 % Aktienquote
0.17 % p.a. Portfolio TER
01.01.2020 Starttag
1Anzahl ETFs
Beschreibung
Ein ETF, der die gesamte Weltwirtschaft abdeckt – inklusive Industrieländer, Schwellenländer sowie Large-, Mid- und Small-Caps. Maximale Einfachheit bei gleichzeitig sehr breiter Diversifikation.
Renditekennzahlen
|1 Monat
|+0.50 %
|3 Monate
|+6.28 %
|6 Monate
|+5.51 %
|Laufendes Jahr
|+1.32 %
|1 Jahr
|+10.48 %
|3 Jahre
|+36.38 % (10.76 % p.a.)
|5 Jahre
|+55.18 % (9.14 % p.a.)
|Seit Auflage (01.01.2020)
|+46.99 % (6.97 % p.a.)
Portfolio Kennzahlen
|Anzahl ETFs
|1
|Portfoliokosten (TER)
|0.17 % p.a.
|Aktuelle Aussschüttung p.a.
|—
|Portfolioerstellung
|01.01.2020
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Portfolio 1 - Alles in einem.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Rendite des Musterportfolios
|Jan
|Feb
|Mär
|Apr
|Mai
|Jun
|Jul
|Aug
|Sep
|Okt
|Nov
|Dez
|Jahresrendite
|Ausschüttung p.a.
|2025
|3.0 %
|-0.4 %
|-4.5 %
|-6.4 %
|4.7 %
|1.2 %
|4.3 %
|3.7 %
|1.1 %
|—
|—
|—
|1.32 %
|0.00 %
|2024
|2.3 %
|6.7 %
|4.7 %
|-2.6 %
|2.4 %
|1.3 %
|-0.3 %
|0.0 %
|1.8 %
|0.3 %
|4.8 %
|-0.6 %
|24.67 %
|0.00 %
|2023
|6.3 %
|-0.1 %
|-0.2 %
|-1.2 %
|0.4 %
|3.8 %
|0.4 %
|-1.4 %
|-1.2 %
|-3.7 %
|4.3 %
|1.2 %
|10.17 %
|0.00 %
|2022
|-3.9 %
|-4.0 %
|4.3 %
|-3.2 %
|-1.7 %
|-8.7 %
|5.5 %
|-0.7 %
|-8.4 %
|5.3 %
|1.8 %
|-5.8 %
|-17.16 %
|0.00 %
|2021
|-0.5 %
|2.5 %
|3.8 %
|-0.1 %
|-0.1 %
|3.9 %
|-1.9 %
|3.2 %
|-2.6 %
|2.8 %
|-2.3 %
|3.5 %
|20.62 %
|0.00 %
|2020
|-1.6 %
|-8.6 %
|-16.7 %
|15.4 %
|6.7 %
|0.8 %
|1.0 %
|3.9 %
|-2.6 %
|-3.1 %
|10.2 %
|2.0 %
|5.71 %
|—
|2019
|—
|—
|2018
|—
|—
|2017
|—
|—
|2016
|—
|—
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschliesslich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.