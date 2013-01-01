extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
70-30 ETF-Portfolio

100 % Aktienquote
0.19 % p.a. Portfolio TER
01.01.2013 Starttag
2Anzahl ETFs
Beschreibung

Eine der Wohl bekanntesten und gleichzeitig beliebtesten Kombinationen ist die aus den Indizes des MSCI World und MSCI Emerging Markets. Der Grund für diese Aufteilung ist, dass der MSCI World nur in Industriestaaten investiert, die Schwellenländer aber ausklammert. Kombiniert mit einem zusätzlichen Investment in den MSCI Emerging Markets können etwa 85 Prozent des weltweit investierbaren Aktienmarktes nach Marktkapitalisierung abgedeckt werden.

Eine empfohlene Aufteilung ist 70 Prozent in Industriestaaten und die restlichen 30 Prozent in Schwellenländer.

Renditekennzahlen

1 Monat+2.33 %
3 Monate+7.31 %
6 Monate-2.29 %
Laufendes Jahr+0.45 %
1 Jahr+16.43 %
3 Jahre+29.69 % (9.25 % p.a.)
5 Jahre+68.38 % (11.07 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2013)+214.59 % (9.52 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs2
Portfoliokosten (TER)0.19 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des 70-30 ETF-Portfolio.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)
70.00 %
Andere
Andere
0.20 %
Aktien
2
 Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)
30.00 %
Andere
Andere
0.18 %
Aktien
2
Sparpläne

Rendite des Musterportfolios

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­rendite Auss­chüt­tung p.a.
20252.1 %-0.3 %-5.3 %-4.3 %4.8 %1.7 %4.8 %1.2 %0.45 %0.00 %
20241.4 %4.3 %2.8 %-1.9 %2.0 %3.1 %0.4 %1.3 %2.7 %-0.5 %4.3 %-0.5 %22.86 %0.00 %
20235.5 %-0.8 %1.0 %-0.5 %1.4 %3.0 %2.8 %-1.8 %-2.2 %-3.7 %5.0 %2.9 %15.65 %0.00 %
2022-3.9 %-3.3 %3.1 %-3.2 %-3.2 %-5.9 %7.4 %-1.0 %-7.8 %2.0 %2.9 %-5.7 %-14.34 %0.00 %
20210.5 %0.2 %2.6 %0.8 %0.4 %3.7 %-1.0 %2.5 %-2.3 %4.4 %-0.8 %3.2 %22.60 %0.00 %
2020-0.6 %-7.5 %-15.4 %14.5 %4.6 %1.8 %0.8 %3.9 %-2.2 %-1.2 %7.7 %2.7 %7.14 %
20197.8 %2.9 %2.2 %2.0 %-5.8 %5.0 %1.1 %-1.2 %3.0 %1.8 %2.5 %3.5 %27.12 %
20182.3 %-1.7 %-1.4 %2.3 %2.1 %-2.3 %3.0 %0.7 %0.5 %-5.7 %1.6 %-8.4 %-6.42 %
2017-0.2 %4.5 %-0.2 %-0.5 %-0.8 %-1.8 %-1.0 %-0.6 %1.5 %2.9 %-1.3 %1.5 %9.16 %
2016-6.3 %-0.7 %2.0 %1.4 %3.0 %1.2 %3.6 %0.7 %0.3 %0.6 %4.3 %3.4 %11.66 %

