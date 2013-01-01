70-30 Dividenden-ETF-Depot
Beschreibung
Dieses Portfolio investiert in die Dividendenindizes der wichtigsten Wirtschaftsregionen. Dies kann relativ einfach mit dem Angebot der SPDR-ETFs umgesetzt werden. Die Gewichtungen sind: Industrieländer 70 Prozent und Schwellenländer 30 Prozent. Anleger konnten mit dieser Kombination bisher eine jährliche Ausschüttung von etwa 4 Prozent erzielen.
Renditekennzahlen
|1 Monat
|+1.10 %
|3 Monate
|+4.82 %
|6 Monate
|+0.64 %
|Laufendes Jahr
|+0.47 %
|1 Jahr
|+11.13 %
|3 Jahre
|+13.24 % (4.51 % p.a.)
|5 Jahre
|+60.21 % (9.99 % p.a.)
|Seit Auflage (01.01.2013)
|+92.46 % (5.33 % p.a.)
Portfolio Kennzahlen
|Anzahl ETFs
|2
|Portfoliokosten (TER)
|0.48 % p.a.
|Aktuelle Aussschüttung p.a.
|4.01 %
|Portfolioerstellung
|01.01.2013
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des 70-30 Dividenden-ETF-Depot.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Rendite des Musterportfolios
|Jan
|Feb
|Mär
|Apr
|Mai
|Jun
|Jul
|Aug
|Sep
|Okt
|Nov
|Dez
|Jahresrendite
|Ausschüttung p.a.
|2025
|-0.0 %
|1.7 %
|-2.5 %
|-4.3 %
|2.7 %
|1.3 %
|3.0 %
|1.5 %
|—
|—
|—
|—
|0.47 %
|4.01 %
|2024
|-0.2 %
|1.6 %
|2.7 %
|-0.2 %
|2.4 %
|1.3 %
|3.5 %
|0.9 %
|1.9 %
|-0.3 %
|3.5 %
|-1.6 %
|16.39 %
|4.23 %
|2023
|2.9 %
|-1.2 %
|-2.5 %
|-0.5 %
|-2.3 %
|2.1 %
|3.6 %
|-2.0 %
|-1.7 %
|-4.0 %
|4.2 %
|3.6 %
|2.48 %
|4.36 %
|2022
|1.3 %
|-0.8 %
|2.9 %
|0.5 %
|1.4 %
|-4.7 %
|2.5 %
|-0.9 %
|-7.5 %
|1.3 %
|3.5 %
|-3.0 %
|-2.29 %
|4.27 %
|2021
|0.5 %
|2.2 %
|5.8 %
|0.6 %
|0.7 %
|-0.1 %
|-2.1 %
|1.2 %
|-0.8 %
|0.6 %
|-1.5 %
|4.2 %
|17.98 %
|3.97 %
|2020
|-2.2 %
|-8.4 %
|-22.7 %
|13.5 %
|1.2 %
|-1.5 %
|-3.3 %
|2.1 %
|-0.5 %
|1.2 %
|9.1 %
|2.7 %
|-14.82 %
|—
|2019
|6.7 %
|1.3 %
|1.2 %
|0.7 %
|-3.7 %
|3.6 %
|0.2 %
|-2.0 %
|4.9 %
|1.5 %
|0.6 %
|3.5 %
|19.35 %
|—
|2018
|1.7 %
|-1.0 %
|-0.2 %
|2.2 %
|0.2 %
|-2.0 %
|3.5 %
|-1.5 %
|1.0 %
|-3.3 %
|3.4 %
|-5.2 %
|-3.30 %
|—
|2017
|0.0 %
|4.2 %
|-0.5 %
|-0.4 %
|-1.5 %
|-2.0 %
|-1.5 %
|-0.5 %
|-0.3 %
|1.1 %
|-0.0 %
|3.0 %
|5.99 %
|—
|2016
|-2.9 %
|1.0 %
|4.8 %
|2.8 %
|-0.1 %
|4.1 %
|4.4 %
|-1.7 %
|0.9 %
|0.4 %
|1.7 %
|4.9 %
|17.18 %
|—
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschliesslich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.