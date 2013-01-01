extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
Land

70-30 Dividenden-ETF-Depot

100 % Aktienquote
0.48 % p.a. Portfolio TER
01.01.2013 Starttag
2Anzahl ETFs
Zur Übersicht

Beschreibung

Dieses Portfolio investiert in die Dividendenindizes der wichtigsten Wirtschaftsregionen. Dies kann relativ einfach mit dem Angebot der SPDR-ETFs umgesetzt werden. Die Gewichtungen sind: Industrieländer 70 Prozent und Schwellenländer 30 Prozent. Anleger konnten mit dieser Kombination bisher eine jährliche Ausschüttung von etwa 4 Prozent erzielen.

Renditekennzahlen

1 Monat+1.10 %
3 Monate+4.82 %
6 Monate+0.64 %
Laufendes Jahr+0.47 %
1 Jahr+11.13 %
3 Jahre+13.24 % (4.51 % p.a.)
5 Jahre+60.21 % (9.99 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2013)+92.46 % (5.33 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs2
Portfoliokosten (TER)0.48 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.4.01 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des 70-30 Dividenden-ETF-Depot.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
70.00 %
Andere
Andere
Dividendenstrategie
+4.31 %
0.45 %
Aktien
3
 SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
30.00 %
Andere
Andere
Dividendenstrategie
+3.92 %
0.55 %
Aktien
1
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne

Rendite des Musterportfolios

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­rendite Auss­chüt­tung p.a.
2025-0.0 %1.7 %-2.5 %-4.3 %2.7 %1.3 %3.0 %1.5 %0.47 %4.01 %
2024-0.2 %1.6 %2.7 %-0.2 %2.4 %1.3 %3.5 %0.9 %1.9 %-0.3 %3.5 %-1.6 %16.39 %4.23 %
20232.9 %-1.2 %-2.5 %-0.5 %-2.3 %2.1 %3.6 %-2.0 %-1.7 %-4.0 %4.2 %3.6 %2.48 %4.36 %
20221.3 %-0.8 %2.9 %0.5 %1.4 %-4.7 %2.5 %-0.9 %-7.5 %1.3 %3.5 %-3.0 %-2.29 %4.27 %
20210.5 %2.2 %5.8 %0.6 %0.7 %-0.1 %-2.1 %1.2 %-0.8 %0.6 %-1.5 %4.2 %17.98 %3.97 %
2020-2.2 %-8.4 %-22.7 %13.5 %1.2 %-1.5 %-3.3 %2.1 %-0.5 %1.2 %9.1 %2.7 %-14.82 %
20196.7 %1.3 %1.2 %0.7 %-3.7 %3.6 %0.2 %-2.0 %4.9 %1.5 %0.6 %3.5 %19.35 %
20181.7 %-1.0 %-0.2 %2.2 %0.2 %-2.0 %3.5 %-1.5 %1.0 %-3.3 %3.4 %-5.2 %-3.30 %
20170.0 %4.2 %-0.5 %-0.4 %-1.5 %-2.0 %-1.5 %-0.5 %-0.3 %1.1 %-0.0 %3.0 %5.99 %
2016-2.9 %1.0 %4.8 %2.8 %-0.1 %4.1 %4.4 %-1.7 %0.9 %0.4 %1.7 %4.9 %17.18 %

Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschliesslich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.