40/30/30 ETF-Portfolio

Beschreibung

Die Idee des 40/30/30 ETF-Portfolios ist es, den Weltindex in Nordamerika, Europa und Schwellenländer aufzusplitten. Ein Grund hierfür ist, dass in den grossen Indizes die europäische Region untergewichtet ist.

Mit dem MSCI North America bzw. alternativ dem FTSE North America kann ein Investment in die USA und Kanada getätigt werden. Diese weisen je mit über 600 enthalten Unternehmen eine hohe Abdeckung der Large- und Mid-Cap Unternehmen aus.

Mit dem STOXX Europe 600 wird der europäische Aktienmarkt abgedeckt. Auch hier gibt es mit dem MSCI Europe eine fast inhaltsgleiche Alternative.

Ergänzt wird das Portfolio mit dem MSCI Emerging Markets für die Abdeckung der Schwellenländer.

Eine beispielhafte Gewichtung nach dem BIP der einzelnen Regionen wäre 40 Prozent (Nord)Amerika, 30 Prozent Europa und 30 Prozent Schwellenländer.