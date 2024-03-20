Mit dem Restaurant-Rechner Geld sparen
In der Mittagspause auswärts essen zu gehen ist schick und bequem. Gutes Essen in angenehmer Atmosphäre, dazu ein leckeres Getränk in netter Gesellschaft. Aber am Ende ist man mit Trinkgeld schnell 15 Euro los. Alternativ bestellen viele ihre warmen Mahlzeiten gerne bei Lieferdiensten. Diese Kosten fallen zunächst nicht ins Gewicht, doch wer täglich essen geht oder bestellt, zahlt aufs Jahr gerechnet mindestens einen mittleren vierstelligen Betrag.
Finde mit dem Restaurant-Rechner heraus, wie viel Geld du sparen kannst, wenn du selbst kochst.
Selbst kochen statt essen gehen: Gesünder für Geldbeutel und Ernährung
Selbstgekochtes Essen bietet nicht nur die Möglichkeit, Geld zu sparen, sondern auch die Kontrolle über Zutaten und Zubereitungsmethoden. Im Vergleich zu den Kosten für Restaurantbesuche, die schnell in die Höhe schnellen können, stellt das Kochen zu Hause eine kostengünstige Alternative dar. Darüber hinaus fördert die Zubereitung zu Hause eine bewusstere Ernährung, da die Qualität der verwendeten Lebensmittel selbst bestimmt werden kann. Finanzielle Einsparungen und die Förderung eines gesunden Lebensstils machen das Kochen zu Hause zu einer attraktiven Option.
Wie funktioniert der Restaurant-Rechner?
Gib zunächst an, wie oft du pro Monat in ein Restaurant gehst und wie viel ein Besuch durchschnittlich kostet. Eine ungefähre Angabe reicht aus. Der Rechner dient dazu, dir einen groben Überblick über das Sparpotenzial zu geben.
Wenn du das Kästchen „Kochst du selbst?“ ankreuzt und auch hier einen Betrag eingibst, siehst du, wie viel du als Selbstversorger pro Monat sparen kannst. Am besten machst du das mit einem ETF-Sparplan.
