In der Mittagspause auswärts essen zu gehen ist schick und bequem. Gutes Essen in angenehmer Atmosphäre, dazu ein leckeres Getränk in netter Gesellschaft. Aber am Ende ist man mit Trinkgeld schnell 15 Euro los. Alternativ bestellen viele ihre warmen Mahlzeiten gerne bei Lieferdiensten. Diese Kosten fallen zunächst nicht ins Gewicht, doch wer täglich essen geht oder bestellt, zahlt aufs Jahr gerechnet mindestens einen mittleren vierstelligen Betrag.

Finde mit dem Restaurant-Rechner heraus, wie viel Geld du sparen kannst, wenn du selbst kochst.