Portefeuille Toutes Saisons de Ray Dalio

30 %Part d'actions
0,12 % p.a.TER du portefeuille
1 janv. 2013Date de début
10Nombre d'ETF
Description

Dans les années 1990, le célèbre gestionnaire de hedge funds Ray Dalio a conçu un portefeuille capable de traverser toutes les phases de marché. C’est ainsi qu’est né le Portefeuille Toutes Saisons en 1996. Des simulations historiques montrent que le rendement annuel moyen aurait dépassé les neuf pour cent, avec très peu de pertes importantes. Depuis 1984, la pire perte annuelle n’a été que de 3,9 %, et les années négatives ont enregistré une baisse moyenne de seulement 1,9 %. Ce résultat s’explique principalement par la forte pondération des obligations d’État américaines, qui représentent 55 % du portefeuille. Ray Dalio privilégie également son marché national pour les actions, qui représentent 30 % de l’allocation totale, dont plus des deux tiers sont des titres américains. L’or et les autres matières premières viennent compléter la diversification.

Indicateurs de rendement

1 mois+2,75 %
3 mois+1,84 %
6 mois-6,73 %
Année en cours-3,88 %
1 an+1,42 %
3 ans-1,54 % (-0,70 % p.a.)
5 ans+6,11 % (1,15 % p.a.)
Depuis la création (1 janv. 2013)+75,91 % (4,59 % p.a.)

Indicateurs clés du portefeuille

Nombre d'ETF10
Coûts du portefeuille (TER)0,12 % p.a.
Distribution anuelle actuelle1,70 %
Création du portefeuille1 janv. 2013

Performance

Évolution des cours du Portefeuille Toutes Saisons de Ray Dalio.

Régions ou classes d'actifs

Répartition par classes d'actifs/régions.

ETF utilisés

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)
40,00 %
Amérique du Nord
Amérique du Nord
+4,60 %
0,07 %
Obligations
2
 iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)
18,00 %
Amérique du Nord
Amérique du Nord
0,07 %
Actions
2
 iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)
15,00 %
Amérique du Nord
Amérique du Nord
0,07 %
Obligations
0
 Invesco Physical Gold ETC
7,50 %
Autre
Autre
0,12 %
Matières premières
3
 iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
7,50 %
Autre
Autre
0,46 %
Matières premières
2
 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist)
4,00 %
Europe
Europe
+2,62 %
0,21 %
Actions
3
 iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)
3,00 %
Amérique du Nord
Amérique du Nord
Petites capitalisations
0,43 %
Actions
3
 iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)
3,00 %
Autre
Autre
0,18 %
Actions
3
 iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
1,00 %
Autre
Autre
0,20 %
Actions
3
 iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (Acc)
1,00 %
Asie
Asie
0,12 %
Actions
3
Nom
Pondération
Région
Pays
Stratégie
Rendement de distribution
TER
Classe d'actifs
Réplication
Rendement du portefeuille modèle

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Rendement annuelDistribution annuelle
20251,3 %1,2 %-3,8 %-5,4 %0,0 %-0,2 %3,0 %0,7 %-3,88 %1,70 %
20241,0 %-0,4 %2,3 %-2,9 %1,2 %1,9 %2,4 %-0,1 %1,8 %-1,5 %4,9 %-1,9 %11,10 %1,84 %
20233,8 %-1,1 %2,6 %-1,0 %0,7 %-0,2 %0,1 %-0,1 %-2,9 %-2,5 %2,8 %2,8 %4,58 %1,58 %
2022-2,3 %-0,3 %-1,3 %-1,7 %-2,8 %-2,7 %5,2 %-2,3 %-5,0 %-2,5 %0,4 %-5,6 %-14,30 %0,96 %
2021-1,2 %-3,0 %0,9 %0,3 %-0,2 %4,6 %2,0 %0,8 %-0,5 %2,6 %2,2 %0,7 %13,48 %0,78 %
20203,5 %1,0 %-1,1 %4,4 %0,2 %0,5 %0,0 %-1,6 %-0,1 %-1,4 %0,5 %0,7 %5,19 %
20193,7 %1,4 %4,3 %0,4 %1,0 %1,9 %2,3 %5,0 %-0,1 %-1,1 %1,4 %0,2 %20,20 %
2018-2,9 %0,1 %0,1 %1,4 %4,5 %-0,5 %-0,3 %2,1 %-1,0 %-1,4 %1,6 %-1,7 %0,45 %
2017-2,5 %3,9 %-0,7 %-1,1 %-1,6 %-1,8 %-3,0 %0,6 %-0,1 %1,5 %-1,6 %0,1 %-3,09 %
20161,2 %2,5 %-2,1 %0,6 %3,9 %4,7 %0,8 %-0,2 %-0,7 %-0,7 %0,6 %2,4 %8,54 %

