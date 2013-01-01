Portefeuille Toutes Saisons de Ray Dalio
Description
Dans les années 1990, le célèbre gestionnaire de hedge funds Ray Dalio a conçu un portefeuille capable de traverser toutes les phases de marché. C’est ainsi qu’est né le Portefeuille Toutes Saisons en 1996. Des simulations historiques montrent que le rendement annuel moyen aurait dépassé les neuf pour cent, avec très peu de pertes importantes. Depuis 1984, la pire perte annuelle n’a été que de 3,9 %, et les années négatives ont enregistré une baisse moyenne de seulement 1,9 %. Ce résultat s’explique principalement par la forte pondération des obligations d’État américaines, qui représentent 55 % du portefeuille. Ray Dalio privilégie également son marché national pour les actions, qui représentent 30 % de l’allocation totale, dont plus des deux tiers sont des titres américains. L’or et les autres matières premières viennent compléter la diversification.
Indicateurs de rendement
|1 mois
|+2,75 %
|3 mois
|+1,84 %
|6 mois
|-6,73 %
|Année en cours
|-3,88 %
|1 an
|+1,42 %
|3 ans
|-1,54 % (-0,70 % p.a.)
|5 ans
|+6,11 % (1,15 % p.a.)
|Depuis la création (1 janv. 2013)
|+75,91 % (4,59 % p.a.)
Indicateurs clés du portefeuille
|Nombre d'ETF
|10
|Coûts du portefeuille (TER)
|0,12 % p.a.
|Distribution anuelle actuelle
|1,70 %
|Création du portefeuille
|1 janv. 2013
Performance
Évolution des cours du Portefeuille Toutes Saisons de Ray Dalio.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Rendement du portefeuille modèle
|Janv.
|Févr.
|Mars
|Avr.
|Mai
|Juin
|Juil.
|Août
|Sept.
|Oct.
|Nov.
|Déc.
|Rendement annuel
|Distribution annuelle
|2025
|1,3 %
|1,2 %
|-3,8 %
|-5,4 %
|0,0 %
|-0,2 %
|3,0 %
|0,7 %
|—
|—
|—
|—
|-3,88 %
|1,70 %
|2024
|1,0 %
|-0,4 %
|2,3 %
|-2,9 %
|1,2 %
|1,9 %
|2,4 %
|-0,1 %
|1,8 %
|-1,5 %
|4,9 %
|-1,9 %
|11,10 %
|1,84 %
|2023
|3,8 %
|-1,1 %
|2,6 %
|-1,0 %
|0,7 %
|-0,2 %
|0,1 %
|-0,1 %
|-2,9 %
|-2,5 %
|2,8 %
|2,8 %
|4,58 %
|1,58 %
|2022
|-2,3 %
|-0,3 %
|-1,3 %
|-1,7 %
|-2,8 %
|-2,7 %
|5,2 %
|-2,3 %
|-5,0 %
|-2,5 %
|0,4 %
|-5,6 %
|-14,30 %
|0,96 %
|2021
|-1,2 %
|-3,0 %
|0,9 %
|0,3 %
|-0,2 %
|4,6 %
|2,0 %
|0,8 %
|-0,5 %
|2,6 %
|2,2 %
|0,7 %
|13,48 %
|0,78 %
|2020
|3,5 %
|1,0 %
|-1,1 %
|4,4 %
|0,2 %
|0,5 %
|0,0 %
|-1,6 %
|-0,1 %
|-1,4 %
|0,5 %
|0,7 %
|5,19 %
|—
|2019
|3,7 %
|1,4 %
|4,3 %
|0,4 %
|1,0 %
|1,9 %
|2,3 %
|5,0 %
|-0,1 %
|-1,1 %
|1,4 %
|0,2 %
|20,20 %
|—
|2018
|-2,9 %
|0,1 %
|0,1 %
|1,4 %
|4,5 %
|-0,5 %
|-0,3 %
|2,1 %
|-1,0 %
|-1,4 %
|1,6 %
|-1,7 %
|0,45 %
|—
|2017
|-2,5 %
|3,9 %
|-0,7 %
|-1,1 %
|-1,6 %
|-1,8 %
|-3,0 %
|0,6 %
|-0,1 %
|1,5 %
|-1,6 %
|0,1 %
|-3,09 %
|—
|2016
|1,2 %
|2,5 %
|-2,1 %
|0,6 %
|3,9 %
|4,7 %
|0,8 %
|-0,2 %
|-0,7 %
|-0,7 %
|0,6 %
|2,4 %
|8,54 %
|—
