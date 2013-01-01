Portefeuille ETF 70-30

Description

Une des combinaisons les plus connues et les plus populaires est celle des indices MSCI World et MSCI Emerging Markets. La raison de cette répartition réside dans le fait que le MSCI World investit uniquement dans les pays développés, en excluant les marchés émergents. En combinant cet indice avec un investissement supplémentaire dans le MSCI Emerging Markets, environ 85 % du marché mondial des actions investissables, pondéré par la capitalisation boursière, peuvent être couverts.

Une répartition recommandée est de 70 % pour les pays développés et les 30 % restants pour les marchés émergents.