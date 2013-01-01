Portefeuille ETF 70-30
Description
Une des combinaisons les plus connues et les plus populaires est celle des indices MSCI World et MSCI Emerging Markets. La raison de cette répartition réside dans le fait que le MSCI World investit uniquement dans les pays développés, en excluant les marchés émergents. En combinant cet indice avec un investissement supplémentaire dans le MSCI Emerging Markets, environ 85 % du marché mondial des actions investissables, pondéré par la capitalisation boursière, peuvent être couverts.
Une répartition recommandée est de 70 % pour les pays développés et les 30 % restants pour les marchés émergents.
Indicateurs de rendement
|1 mois
|+2,33 %
|3 mois
|+7,31 %
|6 mois
|-2,29 %
|Année en cours
|+0,45 %
|1 an
|+16,43 %
|3 ans
|+29,69 % (9,25 % p.a.)
|5 ans
|+68,38 % (11,07 % p.a.)
|Depuis la création (1 janv. 2013)
|+214,59 % (9,52 % p.a.)
Indicateurs clés du portefeuille
|Nombre d'ETF
|2
|Coûts du portefeuille (TER)
|0,19 % p.a.
|Distribution anuelle actuelle
|—
|Création du portefeuille
|1 janv. 2013
Performance
Évolution des cours du Portefeuille ETF 70-30.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Rendement du portefeuille modèle
|Janv.
|Févr.
|Mars
|Avr.
|Mai
|Juin
|Juil.
|Août
|Sept.
|Oct.
|Nov.
|Déc.
|Rendement annuel
|Distribution annuelle
|2025
|2,1 %
|-0,3 %
|-5,3 %
|-4,3 %
|4,8 %
|1,7 %
|4,8 %
|1,2 %
|—
|—
|—
|—
|0,45 %
|0,00 %
|2024
|1,4 %
|4,3 %
|2,8 %
|-1,9 %
|2,0 %
|3,1 %
|0,4 %
|1,3 %
|2,7 %
|-0,5 %
|4,3 %
|-0,5 %
|22,86 %
|0,00 %
|2023
|5,5 %
|-0,8 %
|1,0 %
|-0,5 %
|1,4 %
|3,0 %
|2,8 %
|-1,8 %
|-2,2 %
|-3,7 %
|5,0 %
|2,9 %
|15,65 %
|0,00 %
|2022
|-3,9 %
|-3,3 %
|3,1 %
|-3,2 %
|-3,2 %
|-5,9 %
|7,4 %
|-1,0 %
|-7,8 %
|2,0 %
|2,9 %
|-5,7 %
|-14,34 %
|0,00 %
|2021
|0,5 %
|0,2 %
|2,6 %
|0,8 %
|0,4 %
|3,7 %
|-1,0 %
|2,5 %
|-2,3 %
|4,4 %
|-0,8 %
|3,2 %
|22,60 %
|0,00 %
|2020
|-0,6 %
|-7,5 %
|-15,4 %
|14,5 %
|4,6 %
|1,8 %
|0,8 %
|3,9 %
|-2,2 %
|-1,2 %
|7,7 %
|2,7 %
|7,14 %
|—
|2019
|7,8 %
|2,9 %
|2,2 %
|2,0 %
|-5,8 %
|5,0 %
|1,1 %
|-1,2 %
|3,0 %
|1,8 %
|2,5 %
|3,5 %
|27,12 %
|—
|2018
|2,3 %
|-1,7 %
|-1,4 %
|2,3 %
|2,1 %
|-2,3 %
|3,0 %
|0,7 %
|0,5 %
|-5,7 %
|1,6 %
|-8,4 %
|-6,42 %
|—
|2017
|-0,2 %
|4,5 %
|-0,2 %
|-0,5 %
|-0,8 %
|-1,8 %
|-1,0 %
|-0,6 %
|1,5 %
|2,9 %
|-1,3 %
|1,5 %
|9,16 %
|—
|2016
|-6,3 %
|-0,7 %
|2,0 %
|1,4 %
|3,0 %
|1,2 %
|3,6 %
|0,7 %
|0,3 %
|0,6 %
|4,3 %
|3,4 %
|11,66 %
|—
Avertissement : Les contenus fournis (portefeuilles, cours, indices, prix, ratios financiers et données générales de marché) sont exclusivement destinés à votre information.
Ce site internet ne propose ni conseil général ni personnalisé en matière de gestion de patrimoine ou de titres financiers. La mise à disposition des contenus ne constitue pas une recommandation d’investissement.