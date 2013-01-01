extraETF - ETFs, suivi de portefeuille, gestion de patrimoine
Portefeuille ETF 70-30

100 %Part d'actions
0,19 % p.a.TER du portefeuille
1 janv. 2013Date de début
2Nombre d'ETF
Description

Une des combinaisons les plus connues et les plus populaires est celle des indices MSCI World et MSCI Emerging Markets. La raison de cette répartition réside dans le fait que le MSCI World investit uniquement dans les pays développés, en excluant les marchés émergents. En combinant cet indice avec un investissement supplémentaire dans le MSCI Emerging Markets, environ 85 % du marché mondial des actions investissables, pondéré par la capitalisation boursière, peuvent être couverts.

Une répartition recommandée est de 70 % pour les pays développés et les 30 % restants pour les marchés émergents.

Indicateurs de rendement

1 mois+2,33 %
3 mois+7,31 %
6 mois-2,29 %
Année en cours+0,45 %
1 an+16,43 %
3 ans+29,69 % (9,25 % p.a.)
5 ans+68,38 % (11,07 % p.a.)
Depuis la création (1 janv. 2013)+214,59 % (9,52 % p.a.)

Indicateurs clés du portefeuille

Nombre d'ETF2
Coûts du portefeuille (TER)0,19 % p.a.
Distribution anuelle actuelle
Création du portefeuille1 janv. 2013

Performance

Évolution des cours du Portefeuille ETF 70-30.

Régions ou classes d'actifs

Répartition par classes d'actifs/régions.

ETF utilisés

iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)
70,00 %
Autre
Autre
0,20 %
Actions
3
 Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)
30,00 %
Autre
Autre
0,18 %
Actions
3
Nom
Pondération
Région
Pays
Stratégie
Rendement de distribution
TER
Classe d'actifs
Réplication
Plans d'investissement

Rendement du portefeuille modèle

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Rendement annuelDistribution annuelle
20252,1 %-0,3 %-5,3 %-4,3 %4,8 %1,7 %4,8 %1,2 %0,45 %0,00 %
20241,4 %4,3 %2,8 %-1,9 %2,0 %3,1 %0,4 %1,3 %2,7 %-0,5 %4,3 %-0,5 %22,86 %0,00 %
20235,5 %-0,8 %1,0 %-0,5 %1,4 %3,0 %2,8 %-1,8 %-2,2 %-3,7 %5,0 %2,9 %15,65 %0,00 %
2022-3,9 %-3,3 %3,1 %-3,2 %-3,2 %-5,9 %7,4 %-1,0 %-7,8 %2,0 %2,9 %-5,7 %-14,34 %0,00 %
20210,5 %0,2 %2,6 %0,8 %0,4 %3,7 %-1,0 %2,5 %-2,3 %4,4 %-0,8 %3,2 %22,60 %0,00 %
2020-0,6 %-7,5 %-15,4 %14,5 %4,6 %1,8 %0,8 %3,9 %-2,2 %-1,2 %7,7 %2,7 %7,14 %
20197,8 %2,9 %2,2 %2,0 %-5,8 %5,0 %1,1 %-1,2 %3,0 %1,8 %2,5 %3,5 %27,12 %
20182,3 %-1,7 %-1,4 %2,3 %2,1 %-2,3 %3,0 %0,7 %0,5 %-5,7 %1,6 %-8,4 %-6,42 %
2017-0,2 %4,5 %-0,2 %-0,5 %-0,8 %-1,8 %-1,0 %-0,6 %1,5 %2,9 %-1,3 %1,5 %9,16 %
2016-6,3 %-0,7 %2,0 %1,4 %3,0 %1,2 %3,6 %0,7 %0,3 %0,6 %4,3 %3,4 %11,66 %

