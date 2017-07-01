Portefeuille ETF 35-25-30-10
Description
L’idée du portefeuille ETF 35-25-30-10 est de diviser l’indice mondial en quatre régions : l’Amérique du Nord, l’Europe, les pays émergents et la région Pacifique. Une des raisons de cette approche est que la région européenne est sous-pondérée dans les grands indices globaux.
Avec le MSCI North America ou, en alternative, le FTSE North America, on peut investir aux États-Unis et au Canada. Ces indices couvrent chacun plus de 600 entreprises, offrant une large exposition aux grandes et moyennes capitalisations.
Le STOXX Europe 600 couvre le marché boursier européen. Il existe également une alternative très similaire avec le MSCI Europe.
Le portefeuille est complété par le MSCI Emerging Markets pour représenter les pays émergents, ainsi que par le MSCI Pacific ex-Japan et le MSCI Japan pour la région Asie-Pacifique.
Un exemple de répartition pondérée selon le PIB des différentes régions serait : 35 % Amérique du Nord, 25 % Europe, 30 % Pays émergents et 10 % Asie-Pacifique.
Indicateurs de rendement
|1 mois
|+1,94 %
|3 mois
|+6,36 %
|6 mois
|-0,47 %
|Année en cours
|+2,92 %
|1 an
|+17,14 %
|3 ans
|+29,66 % (9,18 % p.a.)
|5 ans
|+65,05 % (10,61 % p.a.)
|Depuis la création (1 juil. 2017)
|+95,21 % (8,61 % p.a.)
Indicateurs clés du portefeuille
|Nombre d'ETF
|5
|Coûts du portefeuille (TER)
|0,14 % p.a.
|Distribution anuelle actuelle
|—
|Création du portefeuille
|1 juil. 2017
Performance
Évolution des cours du Portefeuille ETF 35-25-30-10.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Rendement du portefeuille modèle
|Janv.
|Févr.
|Mars
|Avr.
|Mai
|Juin
|Juil.
|Août
|Sept.
|Oct.
|Nov.
|Déc.
|Rendement annuel
|Distribution annuelle
|2025
|2,9 %
|0,7 %
|-4,9 %
|-3,6 %
|4,8 %
|1,2 %
|4,0 %
|1,2 %
|—
|—
|—
|—
|2,92 %
|0,00 %
|2024
|1,0 %
|4,0 %
|2,9 %
|-1,4 %
|2,0 %
|2,3 %
|0,5 %
|1,3 %
|2,7 %
|-1,3 %
|3,2 %
|-0,6 %
|19,40 %
|0,00 %
|2023
|5,4 %
|-0,8 %
|0,7 %
|-0,3 %
|0,8 %
|2,6 %
|2,7 %
|-2,0 %
|-2,0 %
|-3,6 %
|5,0 %
|2,9 %
|14,25 %
|0,00 %
|2022
|-3,9 %
|-3,4 %
|2,8 %
|-2,6 %
|-2,1 %
|-5,9 %
|7,1 %
|-1,4 %
|-7,4 %
|1,9 %
|4,0 %
|-5,2 %
|-13,54 %
|0,00 %
|2021
|0,6 %
|0,2 %
|2,6 %
|0,7 %
|0,5 %
|3,1 %
|-1,0 %
|2,3 %
|-2,5 %
|4,3 %
|-1,2 %
|3,0 %
|21,04 %
|0,00 %
|2020
|-0,9 %
|-7,4 %
|-15,2 %
|13,5 %
|3,9 %
|2,0 %
|0,5 %
|3,3 %
|-1,9 %
|-1,4 %
|8,1 %
|2,7 %
|6,08 %
|—
|2019
|7,5 %
|2,9 %
|2,2 %
|2,0 %
|-5,7 %
|4,8 %
|0,8 %
|-1,5 %
|2,8 %
|1,9 %
|2,4 %
|3,6 %
|26,75 %
|—
|2018
|2,4 %
|-1,8 %
|-1,5 %
|2,5 %
|1,7 %
|-2,3 %
|3,0 %
|0,3 %
|0,6 %
|-5,7 %
|1,4 %
|-7,8 %
|-6,80 %
|—
|2017
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|-0,8 %
|-0,5 %
|1,5 %
|2,9 %
|-1,5 %
|1,8 %
|—
|—
|2016
|—
|—
Avertissement : Les contenus fournis (portefeuilles, cours, indices, prix, ratios financiers et données générales de marché) sont exclusivement destinés à votre information.
Ce site internet ne propose ni conseil général ni personnalisé en matière de gestion de patrimoine ou de titres financiers. La mise à disposition des contenus ne constitue pas une recommandation d’investissement.