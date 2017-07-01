Description

L’idée du portefeuille ETF 35-25-30-10 est de diviser l’indice mondial en quatre régions : l’Amérique du Nord, l’Europe, les pays émergents et la région Pacifique. Une des raisons de cette approche est que la région européenne est sous-pondérée dans les grands indices globaux.

Avec le MSCI North America ou, en alternative, le FTSE North America, on peut investir aux États-Unis et au Canada. Ces indices couvrent chacun plus de 600 entreprises, offrant une large exposition aux grandes et moyennes capitalisations.

Le STOXX Europe 600 couvre le marché boursier européen. Il existe également une alternative très similaire avec le MSCI Europe.

Le portefeuille est complété par le MSCI Emerging Markets pour représenter les pays émergents, ainsi que par le MSCI Pacific ex-Japan et le MSCI Japan pour la région Asie-Pacifique.

Un exemple de répartition pondérée selon le PIB des différentes régions serait : 35 % Amérique du Nord, 25 % Europe, 30 % Pays émergents et 10 % Asie-Pacifique.