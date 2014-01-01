Description

Grâce à des ETF de dividendes trimestriels sans chevauchement, il est possible de générer des distributions mensuelles. L’iShares STOXX Global Select Dividend 100 distribue en janvier, avril, juillet et octobre. Le SPDR S&P Global Dividend Aristocrats commence ses distributions en février, puis suit en mai, août et novembre. Enfin, l’Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF comble les mois restants en distribuant en mars, juin, septembre et décembre. Ce dernier permet également d’élargir la couverture mondiale aux marchés émergents.

Le portefeuille 'Des distributions mensuelles' peut bien entendu être personnalisé. Dans la section ETF alternatifs, vous trouverez une sélection de produits permettant de compléter ce portefeuille ou de remplacer les ETF existants selon vos besoins.

La pondération des ETF indiquée sert uniquement d’exemple et peut être ajustée en fonction de vos objectifs personnels.