extraETF - ETFs, suivi de portefeuille, gestion de patrimoine
Pays

Distributions mensuelles

100 %Part d'actions
0,39 % p.a.TER du portefeuille
1 janv. 2014Date de début
3Nombre d'ETF
Vers la vue d’ensemble

Description

Grâce à des ETF de dividendes trimestriels sans chevauchement, il est possible de générer des distributions mensuelles. L’iShares STOXX Global Select Dividend 100 distribue en janvier, avril, juillet et octobre. Le SPDR S&P Global Dividend Aristocrats commence ses distributions en février, puis suit en mai, août et novembre. Enfin, l’Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF comble les mois restants en distribuant en mars, juin, septembre et décembre. Ce dernier permet également d’élargir la couverture mondiale aux marchés émergents.

Le portefeuille 'Des distributions mensuelles' peut bien entendu être personnalisé. Dans la section ETF alternatifs, vous trouverez une sélection de produits permettant de compléter ce portefeuille ou de remplacer les ETF existants selon vos besoins.

La pondération des ETF indiquée sert uniquement d’exemple et peut être ajustée en fonction de vos objectifs personnels.

Indicateurs de rendement

1 mois+1,09 %
3 mois+5,14 %
6 mois+1,52 %
Année en cours+2,40 %
1 an+12,89 %
3 ans+15,09 % (5,05 % p.a.)
5 ans+58,60 % (9,80 % p.a.)
Depuis la création (1 janv. 2014)+105,44 % (6,40 % p.a.)

Indicateurs clés du portefeuille

Nombre d'ETF3
Coûts du portefeuille (TER)0,39 % p.a.
Distribution anuelle actuelle4,73 %
Création du portefeuille1 janv. 2014

Performance

Évolution des cours du Distributions mensuelles.

Régions ou classes d'actifs

Répartition par classes d'actifs/régions.

ETF utilisés

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
40,00 %
Autre
Autre
Stratégie de dividendes
+4,31 %
0,45 %
Actions
2
 iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
30,00 %
Autre
Autre
Stratégie de dividendes
+4,70 %
0,46 %
Actions
2
 Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
30,00 %
Autre
Autre
Stratégie de dividendes
+6,14 %
0,25 %
Actions
2
Nom
Pondération
Région
Pays
Stratégie
Rendement de distribution
TER
Classe d'actifs
Réplication
Plans d'investissement

Rendement du portefeuille modèle

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Rendement annuelDistribution annuelle
20251,2 %1,2 %-1,1 %-4,5 %3,1 %0,3 %3,2 %1,3 %2,40 %4,73 %
2024-0,4 %0,7 %1,8 %0,6 %2,2 %-0,5 %2,3 %1,6 %3,1 %-1,1 %3,0 %-1,4 %12,13 %4,91 %
20233,6 %-1,0 %-3,9 %-0,1 %-3,1 %2,1 %3,6 %-1,8 %-0,8 %-3,4 %3,6 %4,2 %4,31 %5,26 %
20220,7 %-1,5 %2,8 %-0,7 %0,9 %-6,4 %3,9 %-0,4 %-6,7 %1,4 %3,0 %-3,0 %-4,95 %5,29 %
2021-0,3 %4,2 %5,3 %-0,1 %1,1 %-0,1 %-1,5 %2,3 %-0,2 %-0,1 %-1,5 %5,0 %22,22 %4,90 %
2020-1,5 %-8,7 %-22,4 %11,9 %0,9 %0,6 %-3,2 %1,7 %-1,7 %-0,5 %10,6 %3,0 %-14,13 %
20196,9 %1,5 %1,4 %0,9 %-3,8 %3,3 %0,4 %-2,0 %4,4 %1,5 %1,0 %3,4 %20,74 %
20181,7 %-1,7 %-0,9 %2,7 %0,4 %-1,5 %3,6 %-2,0 %1,0 %-3,1 %2,3 %-5,3 %-4,11 %
20170,1 %4,6 %-0,9 %-0,9 %-0,6 %-2,6 %-1,0 %-0,6 %1,1 %1,4 %-1,6 %1,6 %4,88 %
2016-1,9 %0,7 %3,7 %2,5 %1,0 %3,1 %4,3 %-0,9 %0,8 %0,8 %2,4 %4,4 %19,09 %

Avertissement : Les contenus fournis (portefeuilles, cours, indices, prix, ratios financiers et données générales de marché) sont exclusivement destinés à votre information.
Ce site internet ne propose ni conseil général ni personnalisé en matière de gestion de patrimoine ou de titres financiers. La mise à disposition des contenus ne constitue pas une recommandation d’investissement.