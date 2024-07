Évaluation du compte-titres de Saxo Banque

Le compte-titres SAXO propose tous les principaux types d'ordres. Le négoce est possible aussi bien sur ordinateur que via leur application mobile. Pour toute question, le service clientèle SAXO est disponible par formulaire de contact ou par téléphone du lundi au vendredi entre 8h30 et 20h00. SAXO propose également des outils utiles et gratuits pour l'analyse de votre portefeuille, comme ProRealtime et TradingView. Il est également possible d'ouvrir un deuxième compte-titres, des comptes-titres pour enfants et des comptes communs.