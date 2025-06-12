ETFs de Fair Oaks

extraETF - ETFs, seguimiento de portafolios, inversión
Fair Oaks se especializa en CLO y préstamos corporativos colateralizados y los hace invertibles a través de los productos correspondientes (ETF).
Sitio web:fairoakscap.com
Correo electrónico:enquiries@fairoakscap.com
Teléfono:+44 (0) 20 3034 0400

Todo lo que necesitas saber sobre el proveedor de ETFs Fair Oaks.

Fair Oaks es una gestora de inversiones especializada en préstamos corporativos con oficinas en Londres y Nueva York. Desde su fundación en 2013, Fair Oaks se ha centrado en obligaciones de préstamo garantizadas (CLO) y préstamos garantizados, y gestiona activos por un total de unos 3.000 millones de USD. Con el primer ETF europeo de CLO, Fair Oaks ha lanzado al mercado un producto de inversión innovador y ha sentado así unas bases notables como proveedor de ETF.

