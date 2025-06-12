ETFs de Fair Oaks
Todo lo que necesitas saber sobre el proveedor de ETFs Fair Oaks.
Fair Oaks es una gestora de inversiones especializada en préstamos corporativos con oficinas en Londres y Nueva York. Desde su fundación en 2013, Fair Oaks se ha centrado en obligaciones de préstamo garantizadas (CLO) y préstamos garantizados, y gestiona activos por un total de unos 3.000 millones de USD. Con el primer ETF europeo de CLO, Fair Oaks ha lanzado al mercado un producto de inversión innovador y ha sentado así unas bases notables como proveedor de ETF.
