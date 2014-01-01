Descripción

A través de ETFs de dividendos y bonos con distribuciones trimestrales no superpuestas, se logra una distribución mensual. El iShares STOXX Global Select Dividend 100 realiza distribuciones en enero, abril, julio y octubre. El SPDR S&P Global Dividend Aristocrats comienza con sus distribuciones en febrero, seguidas de mayo, agosto y noviembre. Finalmente, el Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF cubre los meses restantes con distribuciones en marzo, junio, septiembre y diciembre. Además, este ETF amplía la cobertura global al incluir mercados emergentes.

El portafolio "Distribuciones mensuales (con bonos)" puede adaptarse de manera personalizada según las necesidades individuales. En la sección de ETFs alternativos, encontrarás una pequeña selección de productos que te permitirán complementar el portafolio o reemplazar los ETFs existentes según tus preferencias. Para la porción de bonos, se utiliza el Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF.

La ponderación de los ETFs se presenta solo con fines ilustrativos y puede, por supuesto, ajustarse a las necesidades específicas de cada inversor.