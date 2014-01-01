extraETF - ETFs, seguimiento de portafolios, inversión
Distribuciones mensuales (con bonos)

50 %Proporción de acciones
0,31 % p.a.TER del portafolio
1 ene 2014Fecha de inicio
4Número de ETFs
Descripción

A través de ETFs de dividendos y bonos con distribuciones trimestrales no superpuestas, se logra una distribución mensual. El iShares STOXX Global Select Dividend 100 realiza distribuciones en enero, abril, julio y octubre. El SPDR S&P Global Dividend Aristocrats comienza con sus distribuciones en febrero, seguidas de mayo, agosto y noviembre. Finalmente, el Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF cubre los meses restantes con distribuciones en marzo, junio, septiembre y diciembre. Además, este ETF amplía la cobertura global al incluir mercados emergentes.

El portafolio "Distribuciones mensuales (con bonos)" puede adaptarse de manera personalizada según las necesidades individuales. En la sección de ETFs alternativos, encontrarás una pequeña selección de productos que te permitirán complementar el portafolio o reemplazar los ETFs existentes según tus preferencias. Para la porción de bonos, se utiliza el Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF.

La ponderación de los ETFs se presenta solo con fines ilustrativos y puede, por supuesto, ajustarse a las necesidades específicas de cada inversor.

Ratios de rentabilidad

1 mes+1,88 %
3 meses+3,69 %
6 meses-2,29 %
Año en curso-1,28 %
1 año+7,49 %
3 años+10,92 % (3,66 % p.a.)
5 años+28,90 % (5,25 % p.a.)
Desde la emición (1 ene 2014)+89,01 % (5,64 % p.a.)

Cifras clave del portafolio

Número de ETFs4
Costos del Portafolio (TER)0,31 % p.a.
Distribución actual p.a.5,40 %
Creación de portafolio1 ene 2014

Rendimiento

Aquí puedes ver el rendimiento de la Distribuciones mensuales (con bonos).

Regiones o clases de activos

Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.

ETFs utilizados

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist)
50,00 %
Otros
Otros
+6,49 %
0,23 %
Bonos
2
 SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
20,00 %
Otros
Otros
Estrategia de dividendos
+4,31 %
0,45 %
Acciones
2
 iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
15,00 %
Otros
Otros
Estrategia de dividendos
+4,70 %
0,46 %
Acciones
0
 Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
15,00 %
Otros
Otros
Estrategia de dividendos
+6,14 %
0,25 %
Acciones
2
Nombre
Ponderación
Región
País
Estrategia
Rendimiento de distribución
TER
Clase de activos
Replicación
Planes de ahorro

Rendimiento del portafolio modelo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Rentabilidad anualDistribución anual
20250,8 %0,8 %-2,4 %-4,6 %1,7 %-0,2 %3,5 %0,9 %-1,28 %5,40 %
20240,3 %0,6 %2,1 %-0,1 %1,2 %0,5 %2,0 %0,8 %2,2 %-0,6 %3,4 %-0,5 %12,47 %5,45 %
20232,4 %-0,0 %-1,9 %-0,7 %-0,4 %1,1 %2,0 %-0,7 %-0,7 %-2,5 %2,8 %3,3 %4,81 %5,40 %
2022-1,0 %-2,7 %1,0 %-0,4 %-0,3 %-4,8 %3,8 %0,0 %-5,1 %0,0 %1,9 %-2,7 %-7,84 %4,81 %
2021-0,8 %1,1 %3,3 %-0,5 %0,4 %1,7 %-0,7 %1,8 %0,1 %0,1 %-0,2 %2,8 %13,37 %4,35 %
20200,3 %-4,3 %-16,2 %6,9 %2,5 %1,0 %-2,2 %0,0 %-0,7 %-0,0 %5,0 %1,5 %-8,63 %
20195,0 %1,5 %2,1 %0,5 %-1,6 %2,5 %1,5 %-0,5 %2,4 %-0,1 %1,0 %2,1 %17,81 %
2018-1,1 %-0,4 %-0,4 %1,7 %1,2 %-1,1 %2,5 %-1,4 %1,3 %-1,1 %1,4 %-2,7 %-1,35 %
2017-1,1 %4,1 %-0,6 %-1,0 %-1,4 %-2,4 %-2,1 %-0,1 %0,7 %1,2 %-2,0 %0,6 %-0,54 %
2016-1,0 %1,5 %1,0 %1,8 %1,8 %3,7 %2,4 %0,4 %0,5 %0,7 %1,3 %3,8 %16,17 %

Aviso legal: El contenido proporcionado (portafolios, precios, índices, cifras clave y datos generales del mercado) es sólo para su información.
En este sitio web no se ofrece asesoramiento general ni individual sobre inversiones y valores. El suministro del contenido no constituye una recomendación de inversión.