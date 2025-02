ETFs de MSCI Europa

Sólo un continente: Si inviertes en un ETF de MSCI Europa, sólo inviertes en empresas de Europa. Esto puede suponer un alto riesgo porque la diversificación no es global y es demasiado baja en comparación con muchos ETF globales, por ejemplo.

No hay empresas de pequeña capitalización: Un ETF de MSCI Europa no contiene empresas de baja capitalización bursátil, las llamadas empresas de pequeña capitalización. Por tanto, no es posible beneficiarse de una mayor diversificación y de las oportunidades que éstas pueden ofrecer.