ETFs del DAX

No, el DAX sólo refleja los resultados de las principales 40 empresas alemanas por capitalización bursátil, lo que significa que la mayoría de las sociedades anónimas de Alemania no están incluidas. En particular, faltan las empresas medianas y pequeñas, como las del MDAX o el SDAX. Una alternativa es el MSCI Germany, que se compone de unas 60 acciones y, por tanto, está algo más diversificado.