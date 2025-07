Invertir en ETFs de Rusia no es actualmente ni práctico ni sensato. Desde el ataque ruso a Ucrania en 2022, la renta variable rusa ha quedado excluida en gran medida de las bolsas internacionales. Proveedores de ETF como iShares, Amundi y Xtrackers han congelado o retirado completamente del mercado sus productos rusos. Además, las acciones rusas han sido retiradas de los índices mundiales, lo que significa que muchos ETF ya no funcionan como estaba previsto. Las sanciones impuestas por la UE y los países occidentales también están dificultando considerablemente el acceso a los mercados financieros rusos. La negociación de acciones rusas está muy restringida para los inversores extranjeros y hay falta de transparencia en cuanto a los datos de las empresas, el pago de dividendos y el marco regulador.

Las inversiones en ETFs rusos también siguen siendo muy especulativas a largo plazo. Mientras no se produzca una estabilización política, no sea posible el retorno a los mercados mundiales de capitales y no se suavicen las sanciones, existe un riesgo considerable de pérdidas de capital o de pérdida total.

Además de los riesgos geopolíticos, también existen riesgos monetarios e incertidumbres jurídicas, como posibles expropiaciones o problemas de conversión del rublo. Para los inversores privados, los ETF de mercados emergentes ampliamente diversificados sin un componente ruso son actualmente la opción mucho más segura y sensata.