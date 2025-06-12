extraETF - ETFs, seguimiento de portafolios, inversión
País

ETFs LGIM

ETFs L&G (LGIM) es uno de los principales proveedores de servicios completos de soluciones de inversión para inversores europeos. LGIM es la división de gestión de inversiones de Legal & General Group Plc, una empresa del FTSE 100.
LGIM ETF Managers Limited

Contacto

Así puedes ponerte en contacto con LGIM:

Sitio web:landg.com
Correo electrónico:LGIM.Germanteam@lgim.com
Social Media:Instagram
Teléfono:+44 207 - 448 4330

Enlaces de interés

Noticias e información importante:

Todos los ETFs de LGIM Todos los ETFs de renta variable de LGIM Todos los ETFs de bonos LGIM Todos los ETFs de materias primas de LGIM
markus-jordan-review-extraetf.png

“LGIM ofrece productos en las clases de activos renta variable, renta fija y materias primas.”

Markus Jordan, extraETF

ETFs LGIM

Todo lo que necesitas saber sobre la gestora de ETFs LGIM.

LGIM es la división de gestión de inversiones de Legal & General Group Plc. LGIM se ha hecho un nombre en el ámbito de los ETF temáticos, pero también ofrece ETFs tradicionales. El proveedor pretende continuar su expansión en Europa. LGIM gestiona más de 1,3 billones de dólares estadounidenses en todo el mundo.

Compartir artículo

Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!

Contenido:

Estos artículos interesantes también podrían ser de tu interés

¿Qué son los ETFs?

¿Qué son los ETFs?

ETF para principiantes

ETF para principiantes

ETFs: Rentabilidad y Rendimiento

ETFs: Rentabilidad y Rendimiento