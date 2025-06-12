ETFs LGIM
Todo lo que necesitas saber sobre la gestora de ETFs LGIM.
LGIM es la división de gestión de inversiones de Legal & General Group Plc. LGIM se ha hecho un nombre en el ámbito de los ETF temáticos, pero también ofrece ETFs tradicionales. El proveedor pretende continuar su expansión en Europa. LGIM gestiona más de 1,3 billones de dólares estadounidenses en todo el mundo.
