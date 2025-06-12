extraETF - ETFs, seguimiento de portafolios, inversión
País

ETFs HSBC

HSBC Global Asset Management es la plataforma central de conceptos de fondos de alto rendimiento. Además de fondos especiales personalizados para clientes institucionales, ofrece una amplia gama de ETFs.
HSBC ETFs PLC

Contacto

Así puedes ponerte en contacto con HSBC:

Sitio web:assetmanagement.hsbc.es
Social Media:Instagram
Teléfono:+34 91 456 61 00

Enlaces de interés

Noticias e información importante:

Todos los ETFs HSBC Acciones HSBC ETFs ETFs de Bonos HSBC ETFs de materias primas HSBC
markus-jordan-review-extraetf.png

“HSBC ofrece una amplia gama de productos en todas las clases de activos relevantes.”

Markus Jordan, extraETF

ETFs HSBC

Todo lo que necesitas saber sobre la gestora de ETFs HSBC.

HSBC Global Asset Management emplea a unas 2.000 personas en más de 20 países y está representada tanto en los mercados industrializados como en los emergentes. En total, HSBC Global Asset Management gestiona más de 400.000 millones de dólares estadounidenses. En España hay numerosos ETFs a disposición de los inversores privados.

Compartir artículo

Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!

Contenido:

Estos artículos interesantes también podrían ser de tu interés

¿Qué son los ETFs?

¿Qué son los ETFs?

ETF para principiantes

ETF para principiantes

ETFs: Rentabilidad y Rendimiento

ETFs: Rentabilidad y Rendimiento