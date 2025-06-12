ETFs HSBC
Todo lo que necesitas saber sobre la gestora de ETFs HSBC.
HSBC Global Asset Management emplea a unas 2.000 personas en más de 20 países y está representada tanto en los mercados industrializados como en los emergentes. En total, HSBC Global Asset Management gestiona más de 400.000 millones de dólares estadounidenses. En España hay numerosos ETFs a disposición de los inversores privados.
