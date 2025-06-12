ETFs GraniteShares

GraniteShares es un proveedor de ETFs especializado en productos innovadores de inversión alternativa. Entre otras cosas, la empresa desarrolla productos cotizados en bolsa (ETP) con estrategias cortas y de apalancamiento, así como soluciones de inversión temática.

GraniteShares tiene oficinas en EE.UU. y Europa. Desde su entrada en el mercado europeo en 2019, GraniteShares se ha hecho un nombre, sobre todo con enfoques de inversión temáticos y centrados.