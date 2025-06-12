ETFs GraniteShares

extraETF - ETFs, seguimiento de portafolios, inversión
GraniteShares ofrece soluciones de inversión alternativas, como ETPs apalancados e inversos en acciones individuales, así como cestas personalizadas con garantías para necesidades específicas de los inversores.
Sitio web:graniteshares.com
Correo electrónico:europe@graniteshares.com
Social Media:Instagram

GraniteShares se fundó en 2016 y es un proveedor innovador de productos cotizados en bolsa. Centrada en soluciones de inversión alternativas, la empresa ha creado una amplia cartera de productos. Desde su entrada en el mercado europeo en 2019, GraniteShares ha impulsado sistemáticamente su expansión y ofrece a los inversores soluciones ETP personalizadas. Los productos de GraniteShares en Europa son, por ejemplo, ETPs apalancados e inversos en acciones individuales o cestas personalizadas, centradas y colateralizadas, que pueden ser temáticas.

