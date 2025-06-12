ETFs Goldman Sachs
Todo lo que necesitas saber sobre el proveedor de ETFs Goldman Sachs.
Goldman Sachs Asset Management (GSAM) es una de las principales empresas de gestión de activos del mundo. Goldman Sachs Asset Management es una división del renombrado banco de inversión global Goldman Sachs Group, Inc. y se centra en la gestión de activos y el negocio de fondos para inversores institucionales, corporativos y particulares. GSAM ofrece una amplia gama de productos y servicios de inversión, como fondos de inversión, gestión de activos individuales, asesoramiento en inversiones y soluciones de inversión personalizadas. La empresa gestiona activos en diversas clases de activos, como acciones, bonos, inversiones alternativas y activos líquidos.
