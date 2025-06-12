extraETF - ETFs, seguimiento de portafolios, inversión
ETFs Goldman Sachs

Goldman Sachs Asset Management (GSAM) ofrece ETFs innovadores para crear carteras globales diversificadas.
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

Contacto

Así puedes ponerte en contacto con Goldman Sachs:

Sitio web:goldmansachs.com
Correo electrónico:ess@gs.com
Social Media:Instagram
Teléfono:+34 91 700 6000

“GSAM ofrece varios ETFs de renta variable y renta fija.”

Markus Jordan, extraETF

ETFs Goldman Sachs

Todo lo que necesitas saber sobre el proveedor de ETFs Goldman Sachs.

Goldman Sachs Asset Management (GSAM) es una de las principales empresas de gestión de activos del mundo. Goldman Sachs Asset Management es una división del renombrado banco de inversión global Goldman Sachs Group, Inc. y se centra en la gestión de activos y el negocio de fondos para inversores institucionales, corporativos y particulares. GSAM ofrece una amplia gama de productos y servicios de inversión, como fondos de inversión, gestión de activos individuales, asesoramiento en inversiones y soluciones de inversión personalizadas. La empresa gestiona activos en diversas clases de activos, como acciones, bonos, inversiones alternativas y activos líquidos.

