ETFs de Global X
Todo lo que necesitas saber sobre el proveedor de ETFs Global X.
Global X es una empresa de fondos de inversión especializada en fondos cotizados (ETF). Fundada en 2008, la empresa ofrece una amplia gama de ETFs centrados en estrategias de inversión innovadoras e inversiones temáticas. Los ETFs Global X ofrecen a los inversores acceso a mercados, sectores y tendencias específicos que van más allá de las clases de activos tradicionales. Los fondos Global X cotizan en varias bolsas de todo el mundo y permiten a los inversores invertir en sectores o temas específicos.
