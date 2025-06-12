extraETF - ETFs, seguimiento de portafolios, inversión
ETFs de Global X

Global X es un proveedor de ETFs especializado en estrategias de inversión innovadoras y ETFs temáticos.
Global X Management Company LLC

Contacto

Así puedes ponerte en contacto con Global X:

Sitio web:globalxetfs.eu
Correo electrónico:europe@globalxetfs.com
Social Media:Instagram
Teléfono:+44 20 3813 3110

Enlaces de interés

Noticias e información importante:

Todos los ETFs de Global X ETPs de criptomonedas Global X ETFs Global X Super Dividendos ETFs Global X Uranio
markus-jordan-review-extraetf.png

“Global X ofrece una amplia gama de ETFs temáticos.”

Markus Jordan, extraETF

ETFs de Global X

Todo lo que necesitas saber sobre el proveedor de ETFs Global X.

Global X es una empresa de fondos de inversión especializada en fondos cotizados (ETF). Fundada en 2008, la empresa ofrece una amplia gama de ETFs centrados en estrategias de inversión innovadoras e inversiones temáticas. Los ETFs Global X ofrecen a los inversores acceso a mercados, sectores y tendencias específicos que van más allá de las clases de activos tradicionales. Los fondos Global X cotizan en varias bolsas de todo el mundo y permiten a los inversores invertir en sectores o temas específicos.

