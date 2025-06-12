ETFs Franklin Templeton

extraETF - ETFs, seguimiento de portafolios, inversión
Franklin Templeton es uno de los gestores de activos más grandes del mundo y uno de los principales proveedores de ETFs.
Sitio web:franklintempleton.es
Correo electrónico:iberia@franklintempleton.com
Social Media:Instagram
Teléfono:+34 91 426 36 00

“Franklin Templeton es una de las principales gestoras de activos del mundo.”

Markus Jordan, extraETF

Franklin Templeton es una gestora global de activos y proveedora de fondos de inversión con sede en San Mateo, California, EEUU. La empresa se fundó en 1947 y es una de las principales del sector de la inversión. Franklin Templeton gestiona una amplia gama de fondos de inversión, incluidos fondos de inversión de gestión activa y fondos cotizados (ETF).

