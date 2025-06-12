ETFs Franklin Templeton
Todo lo que necesitas saber sobre el proveedor de ETFs Franklin Templeton.
Franklin Templeton es una gestora global de activos y proveedora de fondos de inversión con sede en San Mateo, California, EEUU. La empresa se fundó en 1947 y es una de las principales del sector de la inversión. Franklin Templeton gestiona una amplia gama de fondos de inversión, incluidos fondos de inversión de gestión activa y fondos cotizados (ETF).
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!