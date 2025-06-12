ETFs de First Trust
Todo lo que necesitas saber sobre el proveedor de ETFs First Trust.
First Trust ofrece una amplia gama de ETFs orientados a diferentes estrategias de inversión y clases de activos. La empresa es especialmente conocida por sus ETFs innovadores basados en estrategias de índices especiales. Entre ellas están, por ejemplo, los ETFs de beta inteligente que se centran en factores como la rentabilidad por dividendo, la volatilidad u otros criterios. La empresa se fundó en 1991 y tiene su sede en EEUU.
