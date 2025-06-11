Bitwise
Todo lo que necesitas saber sobre Bitwise.
Con sus ETPs de criptomonedas respaldados físicamente, desean construir un puente entre el mercado de capitales clásico y regulado y el dinámico mundo de las criptomonedas. Su uso está pensado para ser sencillo y similar al de los ETFs: accesibles desde casi cualquier cuenta de valores, sin necesidad de una billetera digital ni conocimientos técnicos. A cambio, ofrecen alta liquidez: su ETP de Bitcoin pretende ser el producto cripto más negociado de Europa. Sus ETPs reducen significativamente los riesgos del comercio de criptomonedas y operan en todos los niveles a través de mercados e instituciones regulados.
