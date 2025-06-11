extraETF - ETFs, seguimiento de portafolios, inversión
Bitwise ofrece productos de primera clase para invertir en activos digitales como las criptomonedas.
Así puedes ponerte en contacto con Bitwise:

Sitio web:bitwiseinvestments.eu
Correo electrónico:europe@bitwiseinvestments.com

“Bitwise es una boutique de inversión independiente especializada en activos digitales.”

Markus Jordan, extraETF

Con sus ETPs de criptomonedas respaldados físicamente, desean construir un puente entre el mercado de capitales clásico y regulado y el dinámico mundo de las criptomonedas. Su uso está pensado para ser sencillo y similar al de los ETFs: accesibles desde casi cualquier cuenta de valores, sin necesidad de una billetera digital ni conocimientos técnicos. A cambio, ofrecen alta liquidez: su ETP de Bitcoin pretende ser el producto cripto más negociado de Europa. Sus ETPs reducen significativamente los riesgos del comercio de criptomonedas y operan en todos los niveles a través de mercados e instituciones regulados.

