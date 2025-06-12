CoinShares
Todo lo que necesitas saber sobre el proveedor de ETF CoinShares.
CoinShares es una empresa europea especializada en soluciones de inversión en criptomonedas. Se fundó en 2014 y tiene su sede en el Reino Unido. La empresa ofrece una amplia gama de ETPs sobre criptomonedas. Estos ETPs suelen estar respaldados físicamente por criptomonedas como Bitcoin o Ethereum y permiten a los inversores invertir en estos activos digitales sin poseerlos físicamente.
