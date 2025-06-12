extraETF - ETFs, seguimiento de portafolios, inversión
CoinShares es conocida por sus ETPs de criptomonedas, que se negocian en varias bolsas europeas.
Sitio web:coinshares.com
Correo electrónico:investments@coinshares.com
Social Media:Instagram
Teléfono:+1.949-859-5951

Todos los ETPs de CoinShares CoinShares Solana Física CoinShares Cardano Físico
“CoinShares ofrece ETPs de criptomonedas con respaldo físico.”

Markus Jordan, extraETF

CoinShares es una empresa europea especializada en soluciones de inversión en criptomonedas. Se fundó en 2014 y tiene su sede en el Reino Unido. La empresa ofrece una amplia gama de ETPs sobre criptomonedas. Estos ETPs suelen estar respaldados físicamente por criptomonedas como Bitcoin o Ethereum y permiten a los inversores invertir en estos activos digitales sin poseerlos físicamente.

