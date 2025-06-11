ETFs de BNP Paribas
Todo lo que necesitas saber sobre el proveedor de ETFs BNP Paribas.
BNP Paribas es un grupo bancario francés que también ofrece fondos cotizados (ETF). Los ETFs son fondos de inversión cotizados que suelen seguir un índice. BNP Paribas ofrece una amplia gama de ETFs que abarcan distintas clases de activos, regiones y estrategias de inversión.
