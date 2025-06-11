ETFs AXA IM

AXA IM ETFs son las siglas de AXA Investment Managers ETFs. AXA Investment Managers es una gestora global de activos y proveedora de fondos de inversión. La empresa ofrece una amplia gama de productos de inversión, incluidos los fondos cotizados (ETF), que se comercializan bajo la marca AXA IM ETFs. Los ETFs de AXA IM se negocian en varias bolsas y permiten a los inversores invertir en distintas clases de activos, como renta variable, renta fija, materias primas e inversiones alternativas. El objetivo de los ETFs de AXA IM es seguir la rentabilidad de determinados índices o seguir estrategias de inversión específicas.