Portafolio 70-30 ETFs de dividendos
Descripción
Este portafolio invierte en los índices de dividendos de las principales regiones económicas. Esto se puede implementar de manera relativamente sencilla con la oferta de ETFs de SPDR. Las ponderaciones son: 70% en países industrializados y 30% en mercados emergentes. Los inversionistas han logrado con esta combinación una distribución anual de aproximadamente el 4 por ciento.
Ratios de rentabilidad
|1 mes
|+1,10 %
|3 meses
|+4,82 %
|6 meses
|+0,64 %
|Año en curso
|+0,47 %
|1 año
|+11,13 %
|3 años
|+13,24 % (4,51 % p.a.)
|5 años
|+60,21 % (9,99 % p.a.)
|Desde la emición (1 ene 2013)
|+92,46 % (5,33 % p.a.)
Cifras clave del portafolio
|Número de ETFs
|2
|Costos del Portafolio (TER)
|0,48 % p.a.
|Distribución actual p.a.
|4,01 %
|Creación de portafolio
|1 ene 2013
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Portafolio 70-30 ETFs de dividendos.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Rendimiento del portafolio modelo
|Ene
|Feb
|Mar
|Abr
|May
|Jun
|Jul
|Ago
|Sept
|Oct
|Nov
|Dic
|Rentabilidad anual
|Distribución anual
|2025
|-0,0 %
|1,7 %
|-2,5 %
|-4,3 %
|2,7 %
|1,3 %
|3,0 %
|1,5 %
|—
|—
|—
|—
|0,47 %
|4,01 %
|2024
|-0,2 %
|1,6 %
|2,7 %
|-0,2 %
|2,4 %
|1,3 %
|3,5 %
|0,9 %
|1,9 %
|-0,3 %
|3,5 %
|-1,6 %
|16,39 %
|4,23 %
|2023
|2,9 %
|-1,2 %
|-2,5 %
|-0,5 %
|-2,3 %
|2,1 %
|3,6 %
|-2,0 %
|-1,7 %
|-4,0 %
|4,2 %
|3,6 %
|2,48 %
|4,36 %
|2022
|1,3 %
|-0,8 %
|2,9 %
|0,5 %
|1,4 %
|-4,7 %
|2,5 %
|-0,9 %
|-7,5 %
|1,3 %
|3,5 %
|-3,0 %
|-2,29 %
|4,27 %
|2021
|0,5 %
|2,2 %
|5,8 %
|0,6 %
|0,7 %
|-0,1 %
|-2,1 %
|1,2 %
|-0,8 %
|0,6 %
|-1,5 %
|4,2 %
|17,98 %
|3,97 %
|2020
|-2,2 %
|-8,4 %
|-22,7 %
|13,5 %
|1,2 %
|-1,5 %
|-3,3 %
|2,1 %
|-0,5 %
|1,2 %
|9,1 %
|2,7 %
|-14,82 %
|—
|2019
|6,7 %
|1,3 %
|1,2 %
|0,7 %
|-3,7 %
|3,6 %
|0,2 %
|-2,0 %
|4,9 %
|1,5 %
|0,6 %
|3,5 %
|19,35 %
|—
|2018
|1,7 %
|-1,0 %
|-0,2 %
|2,2 %
|0,2 %
|-2,0 %
|3,5 %
|-1,5 %
|1,0 %
|-3,3 %
|3,4 %
|-5,2 %
|-3,30 %
|—
|2017
|0,0 %
|4,2 %
|-0,5 %
|-0,4 %
|-1,5 %
|-2,0 %
|-1,5 %
|-0,5 %
|-0,3 %
|1,1 %
|-0,0 %
|3,0 %
|5,99 %
|—
|2016
|-2,9 %
|1,0 %
|4,8 %
|2,8 %
|-0,1 %
|4,1 %
|4,4 %
|-1,7 %
|0,9 %
|0,4 %
|1,7 %
|4,9 %
|17,18 %
|—
Aviso legal: El contenido proporcionado (portafolios, precios, índices, cifras clave y datos generales del mercado) es sólo para su información.
En este sitio web no se ofrece asesoramiento general ni individual sobre inversiones y valores. El suministro del contenido no constituye una recomendación de inversión.