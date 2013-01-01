Portafolio 70-30 ETFs de dividendos

Descripción

Este portafolio invierte en los índices de dividendos de las principales regiones económicas. Esto se puede implementar de manera relativamente sencilla con la oferta de ETFs de SPDR. Las ponderaciones son: 70% en países industrializados y 30% en mercados emergentes. Los inversionistas han logrado con esta combinación una distribución anual de aproximadamente el 4 por ciento.