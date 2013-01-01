extraETF - ETFs, seguimiento de portafolios, inversión
Portafolio 70-30 ETFs de dividendos

100 %Proporción de acciones
0,48 % p.a.TER del portafolio
1 ene 2013Fecha de inicio
2Número de ETFs
Descripción

Este portafolio invierte en los índices de dividendos de las principales regiones económicas. Esto se puede implementar de manera relativamente sencilla con la oferta de ETFs de SPDR. Las ponderaciones son: 70% en países industrializados y 30% en mercados emergentes. Los inversionistas han logrado con esta combinación una distribución anual de aproximadamente el 4 por ciento.

Ratios de rentabilidad

1 mes+1,10 %
3 meses+4,82 %
6 meses+0,64 %
Año en curso+0,47 %
1 año+11,13 %
3 años+13,24 % (4,51 % p.a.)
5 años+60,21 % (9,99 % p.a.)
Desde la emición (1 ene 2013)+92,46 % (5,33 % p.a.)

Cifras clave del portafolio

Número de ETFs2
Costos del Portafolio (TER)0,48 % p.a.
Distribución actual p.a.4,01 %
Creación de portafolio1 ene 2013

Rendimiento

Aquí puedes ver el rendimiento de la Portafolio 70-30 ETFs de dividendos.

Regiones o clases de activos

Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.

ETFs utilizados

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
70,00 %
Otros
Otros
Estrategia de dividendos
+4,31 %
0,45 %
Acciones
2
 SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
30,00 %
Otros
Otros
Estrategia de dividendos
+3,92 %
0,55 %
Acciones
2
Nombre
Ponderación
Región
País
Estrategia
Rendimiento de distribución
TER
Clase de activos
Replicación
Planes de ahorro

Rendimiento del portafolio modelo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Rentabilidad anualDistribución anual
2025-0,0 %1,7 %-2,5 %-4,3 %2,7 %1,3 %3,0 %1,5 %0,47 %4,01 %
2024-0,2 %1,6 %2,7 %-0,2 %2,4 %1,3 %3,5 %0,9 %1,9 %-0,3 %3,5 %-1,6 %16,39 %4,23 %
20232,9 %-1,2 %-2,5 %-0,5 %-2,3 %2,1 %3,6 %-2,0 %-1,7 %-4,0 %4,2 %3,6 %2,48 %4,36 %
20221,3 %-0,8 %2,9 %0,5 %1,4 %-4,7 %2,5 %-0,9 %-7,5 %1,3 %3,5 %-3,0 %-2,29 %4,27 %
20210,5 %2,2 %5,8 %0,6 %0,7 %-0,1 %-2,1 %1,2 %-0,8 %0,6 %-1,5 %4,2 %17,98 %3,97 %
2020-2,2 %-8,4 %-22,7 %13,5 %1,2 %-1,5 %-3,3 %2,1 %-0,5 %1,2 %9,1 %2,7 %-14,82 %
20196,7 %1,3 %1,2 %0,7 %-3,7 %3,6 %0,2 %-2,0 %4,9 %1,5 %0,6 %3,5 %19,35 %
20181,7 %-1,0 %-0,2 %2,2 %0,2 %-2,0 %3,5 %-1,5 %1,0 %-3,3 %3,4 %-5,2 %-3,30 %
20170,0 %4,2 %-0,5 %-0,4 %-1,5 %-2,0 %-1,5 %-0,5 %-0,3 %1,1 %-0,0 %3,0 %5,99 %
2016-2,9 %1,0 %4,8 %2,8 %-0,1 %4,1 %4,4 %-1,7 %0,9 %0,4 %1,7 %4,9 %17,18 %

