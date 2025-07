ETFs vs. ETCs: Was ist der Unterschied?

Beispielsweise können ETCs für das Investieren in Gold und das Investieren in Rohstoffe genutzt werden. So kann ein ETC etwa auf den Goldpreis gerichtet sein und seinen Wert anhand der Wertentwicklung des Goldpreises verfolgen. Bei Gold besteht z.B. auch die Möglichkeit der physischen Lagerung, was es Anlegerinnen und Anlegern ermöglicht, direkt in den Rohstoff zu investieren, ohne ihn physisch zu kaufen oder lagern zu müssen. Die Abbildung von ETCs kann aber auch über Terminkontrakte (engl. Futures) erfolgen.

Die Anteile von ETCs können während der Handelszeiten an der Börse gekauft und verkauft werden, was sie wie ETFs ebenfalls zu einer liquiden Anlageform macht.