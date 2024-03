Rebalancing-Rechner

In der Regel reicht ein jährliches Rebalancing aus. Schließlich fallen bei Käufen und Verkäufen Transaktionskosten an. Am besten wählst du einen festen Termin wie den Jahreswechsel, um dein Portfolio zu überprüfen. Haben sich die Gewichtungen im Portfolio nur geringfügig verändert, kann auf ein Rebalancing verzichtet werden. Beim Rebalancing geht es nicht um jede Nachkommastelle, sondern um Anpassungen bei grösseren Abweichungen.