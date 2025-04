In Wertpapiere investieren

Aktien

Als Eigentumsnachweis an einem Unternehmen verleihen Aktien das Recht auf Unternehmensgewinne, Mitbestimmung und ggf. Dividendenzahlungen für Aktionärinnen und Aktionäre. Der Handel mit Aktien erfolgt an der Börse, wo Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen. Aktien können jedoch auch mit Risiken verbunden sein – bei einer negativen Kursentwicklung kann es sogar zu einem Totalverlust kommen. Auf der anderen Seite können bei einer positiven Entwicklung des Aktienkurses hohe Renditen erzielt werden.

Das Handeln mit Aktien als Wertpapiere erfordert daher eine genaue Kenntnis der Kapitalmärkte und ist für dich geeignet, wenn du bereits Erfahrungen mit Investitionen an der Börse gesammelt hast. Mit einer breiten Palette an Unternehmen, in die du mit Aktien investieren kannst, eignen sich die Wertpapiere beispielsweise als risikoreicheres Asset zur Beimischung in deinem Portfolio.