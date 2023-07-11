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Über extraETF.com

Wir helfen Dir, finanziell zu wachsen

Ob Privatanleger oder Profi - wir wollen Dir unser Finanzwissen zugänglich machen und Dir sinnvolle Wege zum Vermögensaufbau aufzeigen.

Wir bringen Licht in den Anlagedschungel und versorgen Dich mit allen Informationen, die für eine erfolgreiche Geldanlage wichtig sind. Denn unser Ziel ist es, Dich beim Vermögensaufbau mit ETFs, Aktien & Co. optimal zu unterstützen.

Mit nützlichen Tools, fundierten Inhalten und viel Leidenschaft helfen wir Dir, finanziell zu wachsen!

extraETF - Dein Anlegerportal

Mit unserer ETF-Schnellsuche, den ausführlichen ETF-Profilseiten, zahlreichen Finanzrechnern, einem großen Wissensbereich und einem umfangreichen Vergleichs- und Testangebot ist Deine Anlagestrategie schnell gefunden. 

Team

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Markus Jordan

Founder & CEO

Franz Rieber, extraETF
Franz Rieber

Business Development

Bild von Julia Immel, extraETF
Julia Immel

Head of Marketing & PR

Bild von Verena Straus
Verena Straus

Senior Key Account Manager

Bild von Allen Memic
Allen Memic

Customer Support & Product Management

Bild von Thomas Brummer von extraETF.com
Thomas Brummer

Deputy Editor

Bild von Martin Templer
Martin Templer

Head of Sales

Bild von Alexandra Michel, Grafikdesignerin
Alexandra Michel

Grafikdesignerin

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Teresa Michel

Grafikdesignerin

Bild von Benjamin Jakschik
Benjamin Jakschik

Motion & Media Designer

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Diana Hirzel

Senior Grafikdesignerin

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Stefany Huber

Office Management Assistant & Content Specialist Spain

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Diana Degenhardt

Junior Key Account Manager

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Tina Pache

Werkstudentin Marketing

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Carlos Hauk

Werkstudent Marketing

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Tasja Hauk

Werkstudentin Marketing