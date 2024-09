ETF-Abkürzungen einfach erklärt

Muss man wirklich alle ETF-Abkürzungen auf Anhieb kennen? Nur um zu verstehen, um was für einen ETF es sich handelt? Nein. Im Grunde genügen drei Dinge, um alle ETF-Namen zu verstehen.

An erster Stelle steht immer der Name des ETF-Anbieters. Dann folgt der Indexname, der im Wesentlichen darüber Auskunft gibt, in welche Regionen der Welt, in welche Märkte oder in welches Thema investiert wird. Wenn du dich dann besonders für einen ETF interessierst, findest du weitere wichtige Zusatzinformationen im Factsheet des ETFs oder auf extraETF.com auf der jeweiligen ETF-Produktseite. Zuletzt solltest du immer prüfen, ob es sich wirklich um einen ETF handelt. Wenn du nur in einen Rohstoff investierst, handelt es sich wahrscheinlich um einen ETC.