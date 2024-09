Tracking Difference bei ETFs

Bei physischen ETFs gibt es verschiedene Faktoren, die die Tracking Differenz prägen. Bei optimierten ETFs kommt es tendenziell zu höheren Abweichungen. Denn hier wird der Indexkorb nicht vollständig nachgebaut. Kleinere Abweichungen sind daher kaum zu vermeiden. Bei ausschüttenden ETFs kann es ebenfalls zu ungenaueren Abbildungen kommen. Sammeln sich etwa bis zum nächsten Ausschüttungstermin Barbestände an, würde bei steigendem Index der ETF hinterherhinken. Umgekehrt würden sich ETF-Anlegende bei einem fallenden Index einen Teil der Verluste sparen. Einige Anbieter physischer ETFs machen von der Möglichkeit der Wertpapierleihe Gebrauch. So kann das Portfoliomanagement wieder Boden gut machen und gegen die laufenden Kosten ansteuern. Mögliche Stempelsteuern wirken dem aber wieder entgegen. Daneben können bei physischen ETFs aber in jedem Fall Transaktionskosten entstehen, wenn Indexänderungen entsprechende Anpassungen erfordern.