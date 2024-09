Tipps zur ETF-Auswahl

Fondsdomizil

Auch das Fondsdomizil, also der Ort an dem ein Fonds oder ETF aufgelegt wurde, ist wichtig für die Auswahl. Denn nicht alle ETFs, die es auf der Welt gibt, sind auch in Deutschland zum Vertrieb zugelassen und an einer deutschen Börse handelbar. Für europäische Anlegerinnen und Anleger sind hauptsächlich sogenannte UCITS-ETFs von Interesse, die in Europa aufgelegt werden, wie z. B. der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist). Die meisten dieser ETFs haben ihr Fondsdomizil in Luxemburg oder Irland – hauptsächlich deshalb, weil dort die rechtlichen Bedingungen und steuerlichen Vorteile für Investmentfonds günstig sind. Es existieren aber auch europäische ETFs, die in Frankreich oder Deutschland ihr Fondsdomizil haben.

Außereuropäische ETFs, etwa aus Kanada oder den USA, werden von vielen europäischen Brokern aus rechtlichen Gründen und zusätzlichen steuerlichen Nachteilen nicht gehandelt. Nicht in Europa aufgelegte ETFs kannst du allerdings ganz leicht identifizieren, denn sie tragen nicht den Zusatz „UCITS“ in ihrem Namen, und ihre Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN) beginnt z.B. mit „US” für USA oder „CA” für Kanada. Unsere ETF-Gesamtliste zeigt alle in Deutschland zugelassenen ETFs, um dir die ETF-Auswahl so einfach wie möglich zu machen.