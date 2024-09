Das Ziel von Exchange Traded Funds (ETFs) ist es, einen bestimmten Index so genau wie möglich nachzubilden. Um dies zu erreichen, gibt es zwei Arten der Indexnachbildung: die physische und die synthetische Indexnachbildung über Swaps.

Sogenannte Swap-ETFs setzen auf eine synthetische Indexnachbildung. Bei dieser werden Index-Swaps eingesetzt. Diese ermöglichen es, die Wertentwicklung des Index sehr genau nachzubilden. Die Nachbildung über einen Index-Swap kann jedoch zu einem zusätzlichen Kontrahentenrisiko führen, da sie häufig von der Bonität des Kontrahenten abhängig ist.

In diesem Artikel erläutern wir, was es mit Swap-ETFs auf sich hat und welche Risiken diese in sich bergen.