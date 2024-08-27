Mit ETFs nachhaltig investieren
Die besten Investitionsmöglichkeiten für eine grüne Zukunft
Nachhaltige Geldanlagen führen kein Nischendasein mehr. Unter den veränderten Voraussetzungen von Globalisierung, Demografie, Klimawandel und begrenzten Ressourcen in Kombination mit einer erhöhten Sensibilität für umweltschonendes Handeln wird die reine Ökonomie durch Aspekte der Ökologie ergänzt. Klassische Industriezweige werden durch neue, nachhaltige ersetzt. Das Thema Nachhaltigkeit rückt zunehmend in das Bewusstsein der Anlegerinnen und Anlegern.
Der Artikel beleuchtet die neuesten Trends und Studien zu nachhaltigen ETFs im Jahr 2024, zeigt auf, welche Themen besonders im Fokus stehen, und gibt praktische Tipps zur Auswahl der richtigen nachhaltigen Anlageprodukte.
Das Wichtigste in Kürze: Alles zu nachhaltigen ETFs auf einen Blick
Definition: Nachhaltige ETFs legen im Gegensatz zu traditionellen ETFs besonderen Wert auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit sowie auf verantwortungsvolle Unternehmensführung.
Rendite: Nachhaltige ETFs bieten oft vergleichbare Renditen wie herkömmliche ETFs. Sie investieren in Unternehmen, die sich durch nachhaltige Geschäftspraktiken auszeichnen, was langfristig stabile und oft wettbewerbsfähige Renditen liefern kann.
Auswahl: Diese ETFs basieren auf bestehenden Indizes, wobei sie gezielt Unternehmen auswählen, die nachhaltige Kriterien erfüllen. Unternehmen, die nicht nachhaltig agieren, werden aus dem Fonds ausgeschlossen. Dies erfolgt durch spezialisierte Nachhaltigkeitsfilter und Ausschlusskriterien.
Vorteile: Nachhaltige ETFs bieten alle Vorteile herkömmlicher ETFs. Da sie passiv verwaltet werden, sind sie eine kostengünstigere Alternative zu nachhaltigen, aktiv gemanagten Fonds. Zudem ermöglichen sie es, mit gutem Gewissen zu investieren und einen positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft zu nehmen.
Erklärung: Was sind nachhaltige ETFs?
Nachhaltige ETFs (Exchange Traded Funds) investieren in Unternehmen und Projekte, die sich an bestimmten Nachhaltigkeitskriterien orientieren. Diese Kriterien umfassen Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG). Diese ESG-Kriterien bewerten, wie Unternehmen Umweltbelange managen, soziale Verantwortung übernehmen und gute Unternehmensführung praktizieren. Durch die Integration dieser Kriterien bieten nachhaltige ETFs eine Möglichkeit, Geld ethisch und verantwortungsvoll anzulegen. Zudem tragen sie dazu bei, den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu fördern.
Nachhaltige ETFs umfassen aufgrund ihrer speziellen Auswahlkriterien oft weniger Titel als herkömmliche ETFs. Dies führt zu einer ethischeren Auswahl und einem besseren Gewissen. Studien haben jedoch gezeigt, dass das Risiko von Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften, oft geringer ist als das von ausschließlich gewinnorientierten Unternehmen.
Nachhaltige ETFs sammeln mehr Geld ein als andere ETFs
Der Markt für nachhaltige ETFs hat in den letzten Jahren einen bedeutenden Aufschwung erlebt. 2023 wurden in Deutschland mehr neue nachhaltige Fonds als je zuvor auf den Markt gebracht, und das Interesse an diesen Produkten steigt kontinuierlich. Das Vermögen in passiven ESG-Anlagen stieg im Jahr 2023 von rund 95,2 Milliarden Euro auf 172,5 Milliarden Euro.
Es gibt immer mehr ETFs, die diese Nachfrage stillen: Seit 2014 ist die Zahl nachhaltiger ETFs in Deutschland um das 120-fache gestiegen. Das verwaltete Vermögen von in Deutschland handelbaren, nachhaltigen ETFs lag 2014 noch bei 0,05 Milliarden €, 2023 hingegen bei 214 Milliarden €, was einem Anstieg um das 4.280-fache entspricht. Während nachhaltige ETFs im Jahr 2010 weniger als ein Prozent der in Deutschland handelbaren ETFs ausmachten, waren es 2023 bereits rund ein Drittel.
Diese beeindruckenden Zahlen verdeutlichen, dass nachhaltige ETFs nicht nur ein vorübergehender Trend sind, sondern eine nachhaltige und wachsende Anlageklasse darstellen, die sowohl von Anlegerinnen und Anlegern als auch von Anbietern verstärkt nachgefragt und angeboten wird.
Wie finde ich nachhaltige ETFs?
Im Allgemeinen investieren nachhaltige ETFs nach ökologischen, sozialen und ethischen Prinzipien. Zwar werden auch traditionelle Kriterien wie Rentabilität, Liquidität und Sicherheit berücksichtigt, doch sie stehen nicht an erster Stelle. Der Fokus liegt vielmehr auf Umweltschutz, fairen Produktionsbedingungen und einer verantwortungsvollen Unternehmensführung.
- Bei der Suche nach nachhaltigen ETFs sind die ESG-Kriterien von großer Bedeutung. ESG steht für Environmental, Social and Governance, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Diese Richtlinien betonen den Schutz der Umwelt, die Einhaltung sozialer Standards und eine faire Unternehmensführung.
- Weiterhin gibt es die SRI-Richtlinien, die sich auf sozial verantwortliches Investieren konzentrieren. SRI steht für Socially Responsible Investment, was bedeutet, dass soziale und ökologische Kriterien in die Investitionsentscheidungen einbezogen werden. Die Kriterien für SRI sind ähnlich denen von ESG. Welche SRI-ETFs bei WeltSparen verfügbar sind, können Sie ebenfalls in deren Übersicht nachlesen.
- Einige nachhaltige ETFs tragen zudem das Transparenzlogo „Sustainability“. Ein weiterer gängiger Begriff ist „low carbon“, was bedeutet, dass in Länder oder Unternehmen investiert wird, die besonders wenig CO2 ausstoßen. So lassen sich nachhaltige Investitionen oft einfach erkennen.
So wählst du den richtigen nachhaltigen ETF
Die Auswahl des richtigen nachhaltigen ETFs kann zunächst kompliziert erscheinen, aber mit einer systematischen Vorgehensweise kannst du sicherstellen, dass deine Investitionen sowohl deinen finanziellen Zielen als auch deinen ethischen Werten entsprechen.
Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die dir hilft, den passenden nachhaltigen ETF zu finden:
- Anlagefokus festlegen
Definiere zunächst deine Anlageziele und deinen ethischen Fokus. Möchtest du in umweltfreundliche Unternehmen investieren, soziale Standards unterstützen oder verantwortungsvolle Unternehmensführung fördern? Diese Entscheidung wird den weiteren Auswahlprozess leiten.
- ESG-Kriterien verstehen
Informiere dich über die ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance), die ein nachhaltiger ETF erfüllen muss. Diese Kriterien bestimmen, welche Unternehmen in den ETF aufgenommen werden und welche ausgeschlossen sind. Achte darauf, dass die von dir gewählten ETFs strenge ESG-Richtlinien befolgen.
- ETF-Angebote vergleichen
Vergleiche verschiedene ETF-Angebote anhand ihrer ESG-Ratings. Nutze unsere ETF-Suche, um die verfügbaren nachhaltigen ETFs zu filtern und zu vergleichen. Achte darauf, welche Indizes die ETFs nachbilden und ob diese zu deinen ethischen Vorstellungen passen.
- Kosten analysieren
Untersuche die Kostenstruktur der ETFs, einschließlich der jährlichen Verwaltungsgebühren (TER). Niedrigere Kosten bedeuten, dass mehr von deinen Renditen bei dir bleiben. Achte auch auf mögliche Handelsgebühren und andere versteckte Kosten.
- Fondsvolumen und Liquidität prüfen
Wähle ETFs mit einem hohen Fondsvolumen und guter Liquidität. Größere ETFs haben oft niedrigere Spreads und sind leichter handelbar, was wichtig für den Einstieg und den Ausstieg aus deinen Investitionen ist.
- Replikationsmethode verstehen
Achte darauf, welche Replikationsmethode der ETF verwendet. Physisch replizierende ETFs kaufen die zugrunde liegenden Aktien direkt, während synthetische ETFs Derivate verwenden. Physische ETFs sind in der Regel transparenter und einfacher zu verstehen.
Sind nachhaltige ETFs auch wirklich nachhaltig?
Aktuelle Studien & Trends zum nachhaltigen Investieren
Laut einer Studie von Morningstar haben nachhaltige Fonds im Jahr 2023 weltweit ein Rekordvolumen erreicht. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger sind bereit, Nachhaltigkeit in ihre Investitionsentscheidungen einzubeziehen. Zudem zeigen Untersuchungen, dass nachhaltige ETFs oft eine vergleichbare, wenn nicht bessere Performance als traditionelle ETFs aufweisen.
Nachhaltige ETFs bleiben daher auch 2024 eine wichtige Anlageklasse für Investoren, die sowohl finanzielle Renditen als auch ethische und ökologische Werte in ihre Anlagestrategie integrieren möchten. Die aktuellen Studien und Trends zeigen, dass sich der Markt für nachhaltige ETFs ständig weiterentwickelt, um den Bedürfnissen der Anleger gerecht zu werden.
Die neuesten Einblicke in nachhaltige Anlagetrends für 2024 zeigen auch, dass der Übergang zu grüner Energie weiterhin ein dominierendes Thema ist. Investitionen in klimafreundliche Technologien und Projekte gewinnen zunehmend an Bedeutung.
Vorteile nachhaltiger ETFs
- Langfristige Rendite: Nachhaltige ETFs bieten potenziell langfristig stabile und attraktive Renditen. Unternehmen, die sich an nachhaltigen Praktiken orientieren, zeigen oft eine bessere finanzielle Performance und sind widerstandsfähiger gegenüber Marktschwankungen. Diese Stabilität und Rentabilität machen nachhaltige ETFs zu einer lohnenden Option für langfristige Investitionen.
- Ökologische Vorteile: Investitionen in nachhaltige ETFs unterstützen Unternehmen und Projekte, die sich für den Umweltschutz und die Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks einsetzen. Dies kann positive Auswirkungen auf den Klimawandel und die Erhaltung natürlicher Ressourcen haben. Durch die Fokussierung auf erneuerbare Energien und umweltfreundliche Technologien fördern nachhaltige ETFs den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft. Zudem tragen sie zur Bewusstseinsbildung und zum Druck auf Unternehmen bei, ihre Umweltauswirkungen zu minimieren.
- Risikostreuung: Wie herkömmliche ETFs bieten auch nachhaltige ETFs eine breite Risikostreuung, da sie in viele verschiedene Unternehmen investieren. Dies reduziert das Risiko einzelner Unternehmensausfälle und macht das Investment sicherer.
- Transparenz: ETFs sind bekannt für ihre hohe Transparenz. Die Zusammensetzung des Fonds und die zugrunde liegenden Indizes sind öffentlich einsehbar, was den Anlegerinnen und Anlegern ein hohes Maß an Klarheit über ihre Investitionen gibt.
Herausforderungen nachhaltiger ETFs
- Eingeschränkte Auswahl: Aufgrund der strengen Nachhaltigkeitskriterien investieren nachhaltige ETFs oft in weniger Unternehmen als herkömmliche ETFs. Dies kann zu einer geringeren Diversifikation führen und das Risiko erhöhen, dass bestimmte Branchen unter- oder überrepräsentiert sind.
- Potenzielle Performance-Einbußen: Während viele nachhaltige ETFs gut abschneiden, kann die strikte Auswahl von Unternehmen, die nachhaltige Kriterien erfüllen, manchmal zu einer geringeren Performance führen, insbesondere in Branchen, die nicht nachhaltig sind, aber hohe Renditen bieten könnten.
- Greenwashing-Risiko: Nicht alle ETFs, die als nachhaltig gekennzeichnet sind, erfüllen tatsächlich strenge Nachhaltigkeitsstandards. Anlegerinnen und Anleger müssen daher sorgfältig prüfen, welche Kriterien ein ETF anwendet, um sicherzustellen, dass es sich nicht um „Greenwashing“ handelt, bei dem nur der Anschein von Nachhaltigkeit erweckt wird.
- Regulierungen: Da der Markt für nachhaltige Investitionen noch relativ jung ist, kann es zu Schwankungen und Unsicherheiten kommen. Regulierungen und Standards für nachhaltige Investitionen entwickeln sich ständig weiter, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Monatlich sparen: Gibt es auch nachhaltige ETF-Sparpläne?
Ja, es gibt nachhaltige ETF-Sparpläne, die es ermöglichen, regelmäßig in nachhaltige ETFs zu investieren. Diese Sparpläne sind ideal für Personen, die langfristig Vermögen aufbauen und dabei ökologische und ethische Kriterien berücksichtigen möchten. Viele Anbieter bieten bereits Sparpläne ab niedrigen Beträgen an, oft schon ab einem Euro pro Monat.
Durch die regelmäßigen Einzahlungen können Anleger ihr Portfolio kontinuierlich ausbauen und gleichzeitig zu einer nachhaltigeren Wirtschaft beitragen. In unserer ETF-Suche lassen sich die nachhaltigen ETF-Sparpläne ganz einfach herausfiltern:
Fazit: Nachhaltige ETFs – Eine grüne Investitionsmöglichkeit mit Potenzial
Nachhaltige ETFs haben sich in den letzten Jahren zu einer beliebten Anlageform entwickelt, die finanzielle Renditen und ethische Werte vereint. Diese ETFs investieren in Unternehmen, die hohe ESG-Standards erfüllen. Der Trend zu nachhaltigen Geldanlagen wird durch wachsendes Umweltbewusstsein, strengere Vorschriften und die Resilienz nachhaltiger Anlagen unterstützt.
Nachhaltige ETFs bieten Kosteneffizienz, Diversifikation und Transparenz, was sie zu einer attraktiven Wahl für verantwortungsbewusste Investorinnen und Investoren macht. Trotz potenzieller Nachteile wie eingeschränkter Auswahl und möglichen geringeren Renditen bleiben sie eine sinnvolle Ergänzung für jedes diversifizierte Anlageportfolio.
Wir beantworten weitere Fragen zu nachhaltigen ETFs
