Invierte de forma sostenible con ETFs Sostenibles
Las mejores oportunidades de inversión para un futuro verde
Las inversiones sostenibles ya no son un nicho de mercado. Bajo las condiciones cambiantes de la globalización, la demografía, el cambio climático y los recursos limitados, en combinación con una mayor sensibilidad por las acciones respetuosas con el medio ambiente, la economía pura se está complementando con aspectos de la ecología. Las ramas tradicionales de la industria están siendo sustituidas por otras nuevas y sostenibles. Los inversores son cada vez más conscientes de la cuestión de la sostenibilidad.
El artículo destaca las últimas tendencias y estudios sobre los ETF sostenibles en 2024, muestra qué temas están especialmente en el punto de mira y ofrece consejos prácticos para seleccionar los productos de inversión sostenibles adecuados.
Lo esencialTodo sobre los ETFs sostenibles de un vistazo
Definición: A diferencia de los ETFs tradicionales, los ETFs sostenibles hacen especial hincapié en la sostenibilidad medioambiental y social, así como en el gobierno corporativo responsable.
Rentabilidad: Los ETFs sostenibles suelen ofrecer una rentabilidad comparable a la de los ETFs convencionales. Invierten en empresas que se caracterizan por prácticas empresariales sostenibles, que pueden ofrecer rendimientos estables y a menudo competitivos a largo plazo.
Selección: Estos ETFs se basan en índices existentes, por lo que seleccionan específicamente empresas que cumplen criterios sostenibles. Las empresas que no operan de forma sostenible quedan excluidas del fondo. Para ello se utilizan filtros especializados en sostenibilidad y criterios de exclusión.
Ventajas: Los ETFs sostenibles ofrecen todas las ventajas de los ETFs convencionales. Al ser de gestión pasiva, son una alternativa más rentable que los fondos sostenibles de gestión activa. También permiten invertir con la conciencia tranquila y tener un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad.
Explicación: ¿Qué son los ETFs sostenibles?
Los ETFs (fondos cotizados en bolsa) sostenibles invierten en empresas y proyectos orientados hacia determinados criterios de sostenibilidad. Estos criterios incluyen factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Estos criterios ASG evalúan la forma en que las empresas gestionan las cuestiones medioambientales, asumen la responsabilidad social y practican un buen gobierno corporativo. Al integrar estos criterios, los ETFs sostenibles ofrecen una forma de invertir el dinero de forma ética y responsable. También contribuyen a promover la transición hacia una economía sostenible.
Debido a sus criterios especiales de selección, los ETFs sostenibles suelen incluir menos valores que los ETFs convencionales. Esto permite una selección más ética y una conciencia más tranquila. Sin embargo, los estudios han demostrado que el riesgo de las empresas que operan de forma sostenible suele ser menor que el de las empresas orientadas exclusivamente a los beneficios.
Los ETFs Sostenibles más conocidos son:
Los ETFs sostenibles recaudan más dinero que otros ETFs
El mercado de ETFs sostenibles ha experimentado un importante auge en los últimos años. Los activos en inversiones pasivas ESG pasaron de unos 95.200 millones de euros a 172.500 millones de euros en 2023.
Cada vez hay más ETFs para satisfacer esta demanda: Desde 2014, el número de ETFs sostenibles en Alemania se ha multiplicado por 120. Los activos gestionados de ETF sostenibles negociables en Alemania eran aún de 0,05 mil millones de euros en 2014, mientras que en 2023 serán de 214 mil millones de euros, lo que corresponde a un aumento de 4.280 veces. Mientras que los ETFs sostenibles representaban menos del 1% de los ETFs negociables en Alemania en 2010, esta cifra ya había aumentado a cerca de un tercio en 2023.
Estas impresionantes cifras dejan claro que los ETFs sostenibles no son sólo una tendencia pasajera, sino que representan una clase de activos sostenible y en crecimiento, cada vez más demandada y ofrecida tanto por los inversores como por los proveedores.
¿Cómo encuentro ETFs sostenibles?
En general, los ETFs sostenibles invierten según principios ecológicos, sociales y éticos. Aunque también se tienen en cuenta criterios tradicionales como la rentabilidad, la liquidez y la seguridad, no son la máxima prioridad. En su lugar, la atención se centra en la protección del medio ambiente, unas condiciones de producción justas y un gobierno corporativo responsable.
- Los criterios ESG son muy importantes a la hora de buscar ETFs sostenibles. ESG son las siglas de Environmental, Social and Governance (Medioambiental, Social y de Gobernanza). Estas directrices hacen hincapié en la protección del medio ambiente, el cumplimiento de las normas sociales y el gobierno corporativo justo.
- También existen las directrices ISR, que se centran en la inversión socialmente responsable. ISR significa Inversión Socialmente Responsable, lo que significa que se incluyen criterios sociales y ecológicos en las decisiones de inversión. Los criterios de la ISR son similares a los de la ASG. En el resumen de WeltSparen puedes consultar qué ETF de ISR están disponibles.
- Algunos ETFs sostenibles también llevan el logotipo de transparencia "Sostenibilidad". Otro término habitual es "bajo en carbono", que significa que las inversiones se realizan en países o empresas que emiten especialmente poco CO2. Esto suele facilitar el reconocimiento de las inversiones sostenibles.
Puedes obtener más información sobre los criterios de las inversiones sostenibles aquí:
Cómo elegir el ETF sostenible adecuado
Elegir el ETF sostenible adecuado puede parecer complicado al principio, pero con un enfoque sistemático puedes asegurarte de que tus inversiones coinciden tanto con tus objetivos financieros como con tus valores éticos.
He aquí una guía paso a paso para ayudarte a encontrar el ETF sostenible adecuado:
- Determina tu objetivo de inversión
En primer lugar, define tus objetivos de inversión y tu enfoque ético. ¿Quieres invertir en empresas respetuosas con el medio ambiente, apoyar normas sociales o promover un gobierno corporativo responsable? Esta decisión guiará el resto del proceso de selección.
- Comprende los criterios ESG
Infórmate sobre los criterios ESG (Medioambientales, Sociales y de Gobernanza) que debe cumplir un ETF sostenible. Estos criterios determinan qué empresas se incluyen en el ETF y cuáles se excluyen. Asegúrate de que los ETF que elijas siguen unas directrices ESG estrictas.
- Compara las ofertas de ETFs
Compara distintas ofertas de ETF en función de sus calificaciones ESG. Utiliza nuestra búsqueda de ETF para filtrar y comparar los ETF sostenibles disponibles. Presta atención a qué índices siguen los ETF y si coinciden con tus ideas éticas.
- Analiza los costes
Analiza la estructura de costos de los ETF, incluidas las comisiones anuales de gestión (TER). Unos costes más bajos significan que una mayor parte de tus rendimientos se queda contigo. Busca también posibles comisiones de negociación y otros costes ocultos.
- Comprueba el volumen y la liquidez de los fondos
Elige un ETF con un gran volumen de fondos y buena liquidez. Los ETFs más grandes suelen tener diferenciales más bajos y son más fáciles de negociar, lo que es importante para entrar y salir de tus inversiones.
- Comprende el método de replicación
Presta atención al método de réplica que utiliza el ETF. Los ETFs de réplica física compran directamente las acciones subyacentes, mientras que los ETFs sintéticos utilizan derivados. Los ETFs físicos suelen ser más transparentes y fáciles de entender.
¿Son realmente sostenibles este tipo de ETFs?
Estudios actuales y tendencias en inversión sostenible
Según un estudio de Morningstar, los fondos sostenibles alcanzarán un volumen récord en todo el mundo en 2023. Cada vez más inversores están dispuestos a incluir la sostenibilidad en sus decisiones de inversión. Además, los estudios demuestran que los ETFs sostenibles suelen tener un rendimiento comparable, si no mejor, que los ETFs tradicionales.
Por tanto, los ETFs sostenibles seguirán siendo una clase de activos importante en 2024 para los inversores que quieran integrar en su estrategia de inversión tanto la rentabilidad financiera como los valores éticos y medioambientales. Los últimos estudios y tendencias muestran que el mercado de ETFs sostenibles evoluciona constantemente para satisfacer las necesidades de los inversores.
Los últimos datos sobre las tendencias de la inversión sostenible para 2024 también muestran que la transición a la energía verde sigue siendo un tema dominante. Las inversiones en tecnologías y proyectos respetuosos con el clima son cada vez más importantes.
Ventajas de los ETFs sostenibles
- Rentabilidad a largo plazo: Los ETFs sostenibles ofrecen una rentabilidad a largo plazo potencialmente estable y atractiva. Las empresas que siguen prácticas sostenibles suelen mostrar mejores resultados financieros y son más resistentes a las fluctuaciones del mercado. Esta estabilidad y rentabilidad hacen de los ETFs sostenibles una opción interesante para la inversión a largo plazo.
- Beneficios medioambientales: Invertir en ETFs sostenibles apoya a empresas y proyectos comprometidos con la protección del medio ambiente y la reducción de su huella medioambiental. Esto puede tener un impacto positivo en el cambio climático y la conservación de los recursos naturales. Al centrarse en las energías renovables y las tecnologías respetuosas con el medio ambiente, los ETFs sostenibles promueven la transición a una economía con bajas emisiones de carbono. También contribuyen a sensibilizar y presionar a las empresas para que minimicen su impacto medioambiental.
- Diversificación del riesgo: Al igual que los ETFs convencionales, los ETFs sostenibles ofrecen una amplia diversificación del riesgo, ya que invierten en muchas empresas diferentes. Esto reduce el riesgo de fracasos de empresas individuales y hace que la inversión sea más segura.
- Transparencia: Los ETFs son conocidos por su alto nivel de transparencia. La composición del fondo y los índices subyacentes están a disposición del público, lo que ofrece a los inversores un alto grado de claridad sobre sus inversiones.
Desventajas de los ETFs sostenibles
- Elección limitada: Debido a los estrictos criterios de sostenibilidad, los ETF sostenibles suelen invertir en menos empresas que los ETFs convencionales. Esto puede dar lugar a una menor diversificación y aumentar el riesgo de que determinados sectores estén infrarrepresentados o sobrerrepresentados.
- Posible detrimento del rendimiento: Aunque muchos ETFs sostenibles obtienen buenos resultados, la estricta selección de empresas que cumplen criterios sostenibles puede provocar a veces un rendimiento inferior, especialmente en sectores que no son sostenibles pero que podrían ofrecer altos rendimientos.
- Riesgo de lavado verde: No todos los ETFs etiquetados como sostenibles cumplen realmente las estrictas normas de sostenibilidad. Por tanto, los inversores deben examinar detenidamente qué criterios aplica un ETF para asegurarse de que no se trata de greenwashing, en el que sólo se da una apariencia de sostenibilidad.
- Normativa: Como el mercado de las inversiones sostenibles es todavía relativamente joven, puede haber fluctuaciones e incertidumbres. Los reglamentos y las normas para las inversiones sostenibles evolucionan constantemente, lo que conlleva tanto oportunidades como riesgos.
Ahorra mensualmente: ¿Existen también planes de ahorro en ETFs sostenibles?
Sí, existen planes de ahorro en ETFs que te permiten invertir regularmente en ETFs sostenibles. Estos planes de ahorro son ideales para las personas que quieren acumular activos a largo plazo teniendo en cuenta criterios ecológicos y éticos. Muchos proveedores ofrecen planes de ahorro a partir de importes bajos, a menudo de tan sólo un euro al mes.
Haciendo pagos regulares, los inversores pueden construir continuamente su portafolio y contribuir al mismo tiempo a una economía más sostenible.Puedes filtrar fácilmente los planes de ahorro de ETFs sostenibles en nuestra búsqueda de ETF:
ConclusiónETFs sostenibles: una oportunidad de inversión verde con potencial
Los ETFs sostenibles se han convertido en una forma popular de inversión en los últimos años, ya que combinan rentabilidad financiera y valores éticos. Estos ETFs invierten en empresas que cumplen normas ESG estrictas. La tendencia hacia las inversiones sostenibles está respaldada por la creciente concienciación medioambiental, las normativas más estrictas y la resistencia de las inversiones sostenibles.
Los ETFs sostenibles ofrecen rentabilidad, diversificación y transparencia, lo que los convierte en una opción atractiva para los inversores responsables. A pesar de los posibles inconvenientes, como una oferta limitada y unos posibles rendimientos más bajos, siguen siendo un complemento útil para cualquier cartera de inversión diversificada.
Respondemos a otras preguntas sobre los ETFs sostenibles
