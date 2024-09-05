ETFs Sostenibles

Las inversiones sostenibles ya no son un nicho de mercado. Bajo las condiciones cambiantes de la globalización, la demografía, el cambio climático y los recursos limitados, en combinación con una mayor sensibilidad por las acciones respetuosas con el medio ambiente, la economía pura se está complementando con aspectos de la ecología. Las ramas tradicionales de la industria están siendo sustituidas por otras nuevas y sostenibles. Los inversores son cada vez más conscientes de la cuestión de la sostenibilidad.

El artículo destaca las últimas tendencias y estudios sobre los ETF sostenibles en 2024, muestra qué temas están especialmente en el punto de mira y ofrece consejos prácticos para seleccionar los productos de inversión sostenibles adecuados.