ETFs MSCI Pacific ex Japan

Sólo una región: El índice MSCI Pacific ex Japan sólo se centra en empresas de unos pocos países que pertenecen a la región del Pacífico. Esto significa que no hay diversificación global.

Predominio de las grandes capitalizaciones: El Índice MSCI Pacific ex Japan incluye principalmente empresas con una gran capitalización bursátil, conocidas como large caps, así como empresas de tamaño medio, conocidas como mid caps. Como las empresas pequeñas, denominadas small caps, no están incluidas en el índice, no es posible beneficiarse de sus oportunidades de crecimiento.