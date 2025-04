ETFs Dow Jones Industrial Average

Una inversión en un ETF Dow Jones Industrial Average invierte en empresas de un solo país, lo que significa que no hay diversificación global. La diversificación es muy baja, con sólo 30 empresas. Esto puede dar lugar a mayores riesgos o fluctuaciones en el ETF. A pesar de la larga tradición del Índice Dow Jones, su ponderación difiere de la de otros índices comunes, como el S&P 500 o el NASDAQ 100. Esto no es necesariamente algo malo per se, pero debes ser consciente de ello de antemano.

Si este ETF se ajusta a tu propia estrategia de inversión y has analizado los riesgos, comprar un ETF del Dow Jones o un plan de ahorro sobre él puede tener sentido. Un ETF del Dow Jones también puede ser un complemento adecuado para una cartera ampliamente diversificada.