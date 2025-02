ETFs de Estados Unidos

Sí, ahora también existen ETF globales que no invierten en EEUU. Normalmente puedes reconocerlos en el nombre del ETF por la indicación "ex USA". Un ejemplo sería un ETF MSCI World ex USA. Que un ETF de este tipo tenga sentido para ti depende de varios factores, como tu estrategia de inversión y tu asignación de activos. Debes comprobar todo esto antes de invertir.