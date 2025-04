ETFs de Holanda

No, los ETFs holandeses no son una inversión suficientemente diversificada, ya que las empresas que contienen no sólo proceden de unos pocos sectores, sino también de un solo país. Las inversiones que invierten en el mercado mundial de renta variable están mucho más ampliamente diversificadas. Nuestro artículo sobre los ETFs de un solo mundo como inversión básica es especialmente recomendable.