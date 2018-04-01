Fondo Soberano de Noruega Sostenibilidad

Descripción

El fondo soberano noruego se creó con el fin de invertir de forma lucrativa los ingresos procedentes del negocio del petróleo y el gas para las generaciones futuras. Para ello, el fondo invierte en una cartera internacional muy diversificada compuesta por acciones, bonos y bienes inmuebles.

Con la cartera de sostenibilidad del fondo soberano noruego, los inversores pueden aplicar de forma aproximada la estrategia de inversión del fondo soberano noruego con ETF sostenibles.