extraETF - ETFs, seguimiento de portafolios, inversión
País

Fondo Soberano de Noruega Sostenibilidad

70 %Proporción de acciones
0,14 % p.a.TER del portafolio
1 abr 2018Fecha de inicio
6Número de ETFs
Ir al resumen

Descripción

El fondo soberano noruego se creó con el fin de invertir de forma lucrativa los ingresos procedentes del negocio del petróleo y el gas para las generaciones futuras. Para ello, el fondo invierte en una cartera internacional muy diversificada compuesta por acciones, bonos y bienes inmuebles.

Con la cartera de sostenibilidad del fondo soberano noruego, los inversores pueden aplicar de forma aproximada la estrategia de inversión del fondo soberano noruego con ETF sostenibles.

Ratios de rentabilidad

1 mes-1,81 %
3 meses+2,14 %
6 meses+5,26 %
Año en curso+4,31 %
1 año+5,86 %
3 años+34,12 % (10,13 % p.a.)
5 años+44,50 % (7,64 % p.a.)
Desde la emición (1 abr 2018)+92,24 % (8,93 % p.a.)

Cifras clave del portafolio

Número de ETFs6
Costos del Portafolio (TER)0,14 % p.a.
Distribución actual p.a.1,11 %
Creación de portafolio1 abr 2018

Rendimiento

Aquí puedes ver el rendimiento de la Fondo Soberano de Noruega Sostenibilidad.

Regiones o clases de activos

Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.

ETFs utilizados

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist)
38,00 %
América del Norte
América del Norte
+0,88 %
0,12 %
Acciones
2
 Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF EUR-Hedged
27,00 %
Otros
Otros
0,16 %
Bonos
1
 Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist)
16,00 %
Europa
Europa
+2,81 %
0,12 %
Acciones
2
 Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist)
8,00 %
Pacífico
Pacífico
+2,17 %
0,17 %
Acciones
2
 Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist)
8,00 %
Otros
Otros
+2,05 %
0,19 %
Acciones
2
 Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF
3,00 %
Otros
Otros
0,18 %
Bienes immobiliarios
0
Nombre
Ponderación
Región
País
Estrategia
Rendimiento de distribución
TER
Clase de activos
Replicación
Planes de ahorro

Rendimiento del portafolio modelo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Rentabilidad anualDistribución anual
20252,0 %-0,2 %-5,0 %-2,3 %3,6 %0,9 %2,8 %2,2 %2,2 %2,5 %-3,0 %4,31 %1,11 %
20241,1 %2,5 %2,2 %-2,6 %2,1 %2,2 %1,4 %1,3 %1,6 %-0,6 %4,4 %-1,1 %16,31 %1,38 %
20234,7 %-0,8 %1,3 %0,0 %1,5 %1,9 %2,0 %-0,8 %-2,5 %-2,8 %4,9 %3,3 %15,06 %1,46 %
2022-4,5 %-2,8 %1,7 %-3,2 %-2,8 %-5,0 %7,6 %-3,5 %-6,9 %2,2 %3,0 %-5,7 %-16,15 %0,68 %
2021-0,1 %-1,4 %3,1 %0,8 %0,1 %3,3 %0,9 %2,0 %-2,2 %5,0 %-0,3 %3,3 %20,97 %0,55 %
20200,8 %-5,3 %-11,7 %10,7 %4,0 %1,5 %0,8 %3,0 %-0,7 %-1,8 %5,9 %1,8 %8,64 %
20195,3 %2,8 %2,2 %2,1 %-3,0 %4,1 %1,3 %0,4 %1,9 %1,3 %2,3 %1,7 %24,09 %
20182,5 %1,8 %-0,9 %2,6 %1,2 %0,5 %-4,2 %2,0 %-6,4 %

Aviso legal: El contenido proporcionado (portafolios, precios, índices, cifras clave y datos generales del mercado) es sólo para su información.
En este sitio web no se ofrece asesoramiento general ni individual sobre inversiones y valores. El suministro del contenido no constituye una recomendación de inversión.