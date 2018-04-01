Fondo Soberano de Noruega Sostenibilidad
Descripción
El fondo soberano noruego se creó con el fin de invertir de forma lucrativa los ingresos procedentes del negocio del petróleo y el gas para las generaciones futuras. Para ello, el fondo invierte en una cartera internacional muy diversificada compuesta por acciones, bonos y bienes inmuebles.
Con la cartera de sostenibilidad del fondo soberano noruego, los inversores pueden aplicar de forma aproximada la estrategia de inversión del fondo soberano noruego con ETF sostenibles.
Ratios de rentabilidad
|1 mes
|-1,81 %
|3 meses
|+2,14 %
|6 meses
|+5,26 %
|Año en curso
|+4,31 %
|1 año
|+5,86 %
|3 años
|+34,12 % (10,13 % p.a.)
|5 años
|+44,50 % (7,64 % p.a.)
|Desde la emición (1 abr 2018)
|+92,24 % (8,93 % p.a.)
Cifras clave del portafolio
|Número de ETFs
|6
|Costos del Portafolio (TER)
|0,14 % p.a.
|Distribución actual p.a.
|1,11 %
|Creación de portafolio
|1 abr 2018
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Fondo Soberano de Noruega Sostenibilidad.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Rendimiento del portafolio modelo
|Ene
|Feb
|Mar
|Abr
|May
|Jun
|Jul
|Ago
|Sept
|Oct
|Nov
|Dic
|Rentabilidad anual
|Distribución anual
|2025
|2,0 %
|-0,2 %
|-5,0 %
|-2,3 %
|3,6 %
|0,9 %
|2,8 %
|2,2 %
|2,2 %
|2,5 %
|-3,0 %
|—
|4,31 %
|1,11 %
|2024
|1,1 %
|2,5 %
|2,2 %
|-2,6 %
|2,1 %
|2,2 %
|1,4 %
|1,3 %
|1,6 %
|-0,6 %
|4,4 %
|-1,1 %
|16,31 %
|1,38 %
|2023
|4,7 %
|-0,8 %
|1,3 %
|0,0 %
|1,5 %
|1,9 %
|2,0 %
|-0,8 %
|-2,5 %
|-2,8 %
|4,9 %
|3,3 %
|15,06 %
|1,46 %
|2022
|-4,5 %
|-2,8 %
|1,7 %
|-3,2 %
|-2,8 %
|-5,0 %
|7,6 %
|-3,5 %
|-6,9 %
|2,2 %
|3,0 %
|-5,7 %
|-16,15 %
|0,68 %
|2021
|-0,1 %
|-1,4 %
|3,1 %
|0,8 %
|0,1 %
|3,3 %
|0,9 %
|2,0 %
|-2,2 %
|5,0 %
|-0,3 %
|3,3 %
|20,97 %
|0,55 %
|2020
|0,8 %
|-5,3 %
|-11,7 %
|10,7 %
|4,0 %
|1,5 %
|0,8 %
|3,0 %
|-0,7 %
|-1,8 %
|5,9 %
|1,8 %
|8,64 %
|—
|2019
|5,3 %
|2,8 %
|2,2 %
|2,1 %
|-3,0 %
|4,1 %
|1,3 %
|0,4 %
|1,9 %
|1,3 %
|2,3 %
|1,7 %
|24,09 %
|—
|2018
|—
|—
|—
|2,5 %
|1,8 %
|-0,9 %
|2,6 %
|1,2 %
|0,5 %
|-4,2 %
|2,0 %
|-6,4 %
|—
|—
|2017
|—
|—
|2016
|—
|—
Aviso legal: El contenido proporcionado (portafolios, precios, índices, cifras clave y datos generales del mercado) es sólo para su información.
En este sitio web no se ofrece asesoramiento general ni individual sobre inversiones y valores. El suministro del contenido no constituye una recomendación de inversión.